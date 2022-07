Spaghetteria - Viva la Pasta

Nudeln gehen eigentlich immer. Im Kollwitzkiez soll italienisches Lebensgefühl mit Pasta an großen Tischen entstehen.

Die neue "Spaghetteria" im Kollwitz-Kiez in Prenzlauer Berg.

Mal ehrlich, Nudeln sind einfach unverzichtbar. Kinder vergöttern sie, Erwachsene lieben sie. Und es gibt wohl kaum etwas vielseitigeres als Pasta, nicht nur was die Form angeht, sondern auch die Inhaltsstoffe und die Kombinationsmöglichkeiten. Wo sonst entsteht so schnell und so leicht italienisches Lebensgefühl par excellence - gerade wenn man sie mit Familie und Freunden isst.

Diesem Lebensgefühl widmen sich die Macher der neuen "Spaghetteria" in Prenzlauer Berg. Die Pasta-Bar im Kollwitz-Kiez will sozusagen die Familie und Freunde glücklich machen, auch wenn die sich noch gar nicht kennen.

Dazu bieten die beiden Eigentümer Giacomo Mattogno und Thomas Rolink neben ausgemachter Pasta und Soßen große Tische, an denen zwölf Personen Platz finden, die sich anfangs vielleicht nicht kennen, aber am Ende des Abends vielleicht als Bekannte oder Freunde auseinander gehen. . „Niemand muss sich mit seinen Tischnachbarn verbrüdern“, meint Mit-Eigentümer Giacomo Mattogno, „aber die Atmosphäre macht es möglich.“ In seiner Heimat ist es einfacher, mit Fremden einen angenehmen Abend zu verbringen, doch der gebürtige Römer ist sich sicher, dass die Berliner das auch lieben werden.

Zu jedem Pasta-Gericht wird genug Brot gereicht, um die Soße stilecht vom Teller aufwischen zu können. "Genauso schmeckt uns die Pasta am besten", erklärt der Niederländer Rolink.

Weder Mattogno noch Rolink sind "vom Fach". Der 34-jährige Mattogno war Sounddesigner, Rolink im Marketingbereich der Lebensmittelindustrie tätig. Erst als sich die beiden durch einen gemeinsamen Bekannten kennen lernten und die Spaghetteria in Amsterdsam entdeckten, beschlossen sie, nach diesem Konzept ihren eigenen Laden in Berlin zu eröffnen.

Auf der Karte stehen jeden Tag sechs Pastagerichte.

Foto: PCTRBRLN

Die kleine Karte wechselt täglich und führt immer zwei vegetarische Varianten, zwei mit Fisch und zwei mit Fleisch. Zum Aperitivo gibt es Bruschetta mit Trüffel und Pilzen, Tomaten und Oregano sowie Artischocken und Pecorino Romano.

„Berlin ist nicht Amsterdam, wir werden hier einen ganz besonderen Wohlfühlort schaffen, der Menschen miteinander verbindet“, betont Thomas Rolink und Giacomo Mattogno fügt hinzu: „la Dolce Vita funktioniert überall auf der Welt: Die Grundlage dafür ist vor allem beste Pasta und die machen wir selbst.“

Das Restaurant verfügt über 70 Plätze und weitere 60 auf der Terrasse und ist montags bis donnerstags ab 17:00 Uhr geöffnet, freitags bis sonntags ab 12:00 Uhr. Reservierungen unter berlin@spaghetteria.com .

Spaghetteria Berlin, Kollwitzstraße 89, 10435 Berlin.