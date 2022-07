Zwei Berliner Restaurants unter den 50 besten der Welt

Berlin. Auch in diesem Jahr sind zwei Berliner Restaurants – als einzige in Deutschland – in die Rangliste der The World’s 50 Best Restaurants aufgenommen worden. Das sind das „Nobelhart & Schmutzig“ in der Friedrichstraße und das Restaurant „Tim Raue“ in Kreuzberg.

Während das Restaurant von Marie-Anne Wild und Zweisternekoch Raue bereits seit Jahren auf der Liste rangiert, ist das „Nobelhart & Schmutzig“ von Billy Wagner erst im vergangenen Jahr hinzugekommen. Und, das ist die große Überraschung an der diesjährigen Liste: Es hat Raue im Ranking überholt. Das Lokal mit seinem „brutal lokalen“ Ansatz sprintet auf Platz 17, während Raue sich von Platz 31 auf Platz 26 verbessert. Damit hat das „Nobelhart & Schmutzig zugleich den „Villa Massa Highest Climber Award“ erhalten.

Wild und Raue waren bei der Preisverleihung in London dabei. „Ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar und glücklich ich darüber bin, dass wir mit dem Restaurant Tim Raue so viele internationale Gäste begeistern und deshalb erneut die große Ehre haben, in der 50 Best Liste vertreten zu sein. Unser besonderer Dank gilt unseren wunderbaren, einzigartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Vision tagtäglich mit so viel Freude umsetzen und diese für unsere Gäste so nahbar machen“, so Marie-Anne Wild. „Einen großen Dank möchten wir auch unseren Lieferantinnen und Lieferanten aussprechen, die teilweise schon seit mehr als 12 Jahren an unserer Seite stehen und uns auch in den herausforderndsten Zeiten bei der Umsetzung unseres hohen Qualitätsanspruchs unterstützen“, ergänzt Spitzenkoch Tim Raue.

René Frank als bester Patissier der Welt ausgezeichnet

Und ein weiterer Berliner Zwei-Sterne-Koch darf sich über eine Auszeichnung freuen. René Frank vom Dessert-Restaurant „Coda“ wurde als bester Patissier der Welt ausgezeichnet.

Zum besten Restaurant derr Welt 2022 wurde das Restaurant „Geranium“ in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gewählt worden. Der von Sternekoch Rasmus Kofoed geführte Gourmet-Tempel landete in dem am Montagabend in London vorgestellten Ranking The World’s 50 Best Restaurants an der Spitze.Auf Platz 2 der 2002 von dem britischen Magazin „Restaurant“ ins Leben gerufenen Rangliste folgt das peruanische Restaurant „Central“ in Lima. Auf Platz 3 und 4 landen mit „Disfrutar“ in Barcelona und „Diverxo“ in Madrid zwei Restaurants aus Spanien.

Die Liste „The World’s 50 Best Restaurants“ wird von William Reed Business Media organisiert und zusammengestellt. Erstellt wird sie aus den Stimmen der World’s 50 Best Restaurants Academy, die aus über 1080 internationalen Restaurantfachleuten besteht und ein Geschlechterverhältnis von 50/50 aufweist. Bewertet werden Restaurants in 27 Regionen auf der ganzen Welt. Dabei hat jede Region ihr eigenes Abstimmungsgremium mit 40 Mitgliedern, einschließlich einer/eines Vorsitzenden. Mindestens 25 Prozent der Mitglieder aus jeder Region wechseln pro Jahr. Die Jury in jeder Region setzt sich aus Food-Autoren, -Kritikern, Köchen, Gastronomen und weitgereisten Gourmets zusammen.