„The Cord" lädt zum nächsten Sunday Special

Berlin. Im „The Cord“ steht das nächste Sunday Special an: Am 3. Juli laden der Gastronomische Leiter des Euref-Campus, Thomas Kammeier, und Küchenchef Florian Peters zu „Beef & BBQ“. In der Küche des Restaurants und auf der Terrasse gibt es mehrere Stationen, an denen Gäste sich die Gerichte und Drinks abholen hkonnen. Dazu gibt es eine Weinauswahl vom Wein- und Sektgut Bamberger an der Nahe.

Zur Auswahl stehen Geräucherter Ikarimi-Lachs mit Ziegenfrischkäse, Paprika-Kirsch-Gazpacho, Fine de Claire Auster No. 1, Tatar vom Weide-Kalb, Karamellisierte Keule vom Schwarzfederhuhn, Gegrille Ananas & Rum-Karamell sowie Gegrillter Romanasalat, Schottischer Eismeer-Lachs und Wagyu Rib Eye und Iberico Pluma.

Das Flying Menü mit Welcome Drink und der Weinauswahl kostet 109 Euro pro Person. Reservierungen unter Tel. 264 767 92 oder über Open Table