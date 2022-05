Wald-Ausflug mit Zwei-Sterne-Koch Sebastian Frank

In der Woodcuisine bereitet Sebastian Frank ein Fünf-Gänge-Menü zu.

Mit Zwei-Sterne-Koch Sebastian Frank vom "Horváth" am Paul-Lincke-Ufer kann man demnächst einen Wald-Ausflug in Berlin-Buch machen. Natürlich einen kulinarischen.

Gemeinsam mit Woodcuisine können Gäste entdecken, was die Natur an kulinarischer Vielfalt bereithält.

Auf dem Programm stehen zunächst ein Drink und ein Gruß aus der Walkdüche, bevor man mit den Experten von Woodboom, die normalerweise Massivholzmöble fertigen, ein Schneidbrett selbst herstellt. Sebastian Frank wird derzeit mit dem Team von Woodcuisine ein Reh zerlegen. Denn auch Frank ist die vollständige Verwertung des Tiers von "Nose to Tail" wichtig. „Zu einem bewussten Umgang mit der Natur gehört es auch, jede Art der Verschwendung zu vermeiden“, erklärt Sebastian Frank. „Viele schätzen nur das Filet und wissen gar nicht, welche Hochgenüsse ihnen durch diese enge Scheuklappensicht entgehen.“

Danach serviert Frank ein 5-Gänge-Menü, das auf einem Feuerring zubereitet wird. Der Abend klingt dann am Lagerfeuer aus.

Der Workshop am 14. Mai 2022 kostet 330 Euro pro Person – inklusive Workshop, Schneidebrett und sämtlicher Speisen und Getränke. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt. Bei Regen wird das Dinner allerdings in eine Industriehalle in Berlin verlegt. Reservierungen sind bei Woodboom möglich.