Ein Maßanzug für Marco Müller

Das „Rutz“ an der Chausseestraße in Mitte hat nach dreimonatiger Renovierung wiedereröffnet.

21 Jahre gibt es das „Rutz“ an der Chausseestraße in Mitte. Seitdem hat sich das inhabergeführte Restaurant von Anja und Carsten Schmidt stets weiterentwickelt – von der Weinbar zu Berlins einziger Drei-Sterne-Destination. 2020 wurden Marco Müller und sein Team mit der höchsten Wertung im „Guide Michelin“ geehrt, dazu gab es einen grünen Stern für Nachhaltigkeit. Allein das Interieur des Restaurants konnte in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz mit den höchsten Standards der Küche mithalten. Nach achtwöchiger Renovierung – in denen das „Rutz“ ins „Rutz Zollhaus“ in Kreuzberg ausgewichen war – wurde das Restaurant jetzt neu eröffnet, die Weinbar ist am Carl-Herz-Ufer geblieben.

So gibt es in Mitte jetzt nicht nur mehr Platz für die Gäste, sondern vor allem ein Innendesign, dessen geradlinige Eleganz Marco Müllers Kunst auf dem Teller widerspiegelt. Themen wie Regionalität, Nachhaltigkeit, Detailverliebtheit und Handwerk finden in Holzelementen nach eigenen Entwürfen in Handarbeit aus Nussbaum ihre Entsprechung, die Sitzbänke wurden mit hochwertigem, samtweichem Leder des Hermès-Zulieferers bezogen und der vorhandene Schieferboden aufbereitet. Durch granitfarbene Vorhänge erhält das Restaurant eine intimere Atmosphäre, die markanten goldenen Säulen sind schlichtem Schwarz gewichen. Neues Herzstück des „Rutz“ ist ein beleuchtetes Schaulager, das in der Mitte des Raumes beide Etagen miteinander verbindet und in großen Weckgläsern Müllers Schätze von Fichtennadeln bis hin zum Kombucha zeigt.

Marco Müller freut sich über neue Vorratswand im „Rutz“

Verantwortlich für den Umbau zeichnete die Architektin Gesine Weinmiller. „Einem Maßanzug gleich haben wir Werkstatt sowie Koch- und Gastraum miteinander verwoben“, so die Berlinerin. „Sie sind nicht mehr voneinander getrennte Welten, sondern Küche, Bevorratung und Raum der Gäste sind eins.“ Die Identität des „Rutz“ ist dabei erhalten geblieben, Stammgäste werden sich ebenso wohlfühlen wie solche, die zum ersten Mal kommen. Schließlich ist Kontinuität an der Chausseestraße Teil des Erfolgsgeheimnisses: Küchendirektor Marco Müller ist fast von Anfang an dabei, aber auch Küchenchef Dennis Quetsch, Sommelière Nancy Großmann und Restaurantleiter Falco Mühlichen sind jahrelange Mitarbeiter.

„Ich freue mich jetzt jeden Tag, wenn ich von meinem Küchenpass auf unsere Vorratswand schaue“, so Marco Müller. Ebenso wie bei der Einrichtung bleibe sich das „Rutz“ mit der neuen Karte auch in der Küche treu. „Wir wollen das perfektionieren, was bei uns vor der Haustür wächst.“ Seine neueste Entdeckung: Karpfen von den Müritzfischern. Ein völlig zu Unrecht unterschätzter Fisch, der es in Geschmack und Textur problemlos mit Thunfisch aufnehmen könne. Den Beweis tritt Müller aktuell mit einem Tatar aus Dry aged Karpfen mit Holunder-Blatt und Tomate an.

Rutz: Chausseestraße 8, 10115 Berlin. Geöffnet Dienstag bis Sonnabend ab 18 Uhr. 8 Gänge 285 Euro (inklusive Wasser), 7 Gänge 265 Euro (inklusive Wasser), 8-Gang-Weinbegleitung 175 Euro, 7-Gang-Weinbegleitung 165 Euro, alkoholfreie Begleitung 14 Euro pro Glas.