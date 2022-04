Hien Do Thi Thu (links) und Dinh Tuan Nguyen im „Nhat Long“ an der Torstraße in Mitte.

„Nhat Long“ Vietnamesische Delikatessen an der Torstraße in Mitte

An der Torstraße in Mitte gibt es ein altes neues Restaurant zu entdecken. In einem Plattenbau hat das „Nhat Long“ wiedereröffnet. Der „Zur Sonne aufsteigende Drache“, so die Übersetzung, wurde umgebaut und präsentiert sich jetzt in gemütlichem Look mit Original-Möbeln aus Vietnam. Es gibt Spezialitäten aus dem Norden und dem Süden Vietnams, wie die legendäre Pho. Aber auch Sushi befindet sich auf der Karte, neu sind Spezialitäten vom Grill, dazu Getränke von Sake bis Cocktails. Die Familie Nguyen betreibt das Lokal bereits seit zehn Jahren und feierte jetzt groß die Wiedereröffnung, mit teils prominenten Gästen, die sich die fein angerichteten und frisch schmeckenden Häppchen schmecken ließen.

„Nhat Long“, Torstraße 210, 10115 Berlin, geöffnet täglich 11.30 Uhr bis 23 Uhr. www.nhat-long.de