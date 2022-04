„Sunday Special“: Neue Event-Reihe im Restaurant „The Cord“

Mit dem Ende der Corona-Maßnahmen lebt auch die Gastronomie in Berlin wieder auf. Das „The Cord“ in Schöneberg startet ab dem 1. Mai eine Event-Reihe in Form einer Art Küchenparty. Gäste können an vier Sonntagen dem einstigen Sternekoch Thomas Kammeier und Küchenchef Florian Peters über die Schulter schauen und sich Tipps und Tricks verraten lassen, wenn die beiden acht „Flying Dishes“ zubereiten. Dazu gibt es einen Willkommensdrink an der Bar, Weinbegleitungen und Besuche von Winzern. So kommt am 1. Mai Winzerlegende Jochen Dreissigacker vorbei. Das Thema des Abends: Spargel. Weitere Sunday Specials sind am 3. Juli, 16. Oktober und 4. Dezember geplant.

„The Cord“, Euref-Campus, 99 Euro, Reservierung bis 28. April, Tel. 264 767 92 (Mo.-Fr., 11-15 Uhr) und www.opentable.de/r/restaurant-the-cord-berlin