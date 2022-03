„Charlotte & Fritz“ öffnet wieder – mit neuem Küchenchef

Berlin. Nach längerer Pause öffnet auch das „Charlotte & Fritz“ im Hotel „Regent“ am Gendarmenmarkt wieder. Nicht nur das Menü hat sich geändert, auch ein neuer Head Chef hat die Regie übernommen. Der „Neue“ ist Daniel Mmüller, der seine Ausbildung im Hotel „Adlon“ absolviert hat. Danach arbeitete er unter anderem im „Ritz-Carlton“, bei Sarah Wiener und im „Catering’s Besta by Intercontinental“.

Head Chef im „Regent“ ist er bereits seit dem 1. Oktober 2021, die Personalie wurde allerdings erst jetzt zur Wiedereröffnung bekanntgegeben. Er löst damit seinen Vorgänger Klaus Beckmann ab, der wiederum nach dem Weggang von Zweisterne-Koch Christian Lohse und dem Umbau des „Fischers Fritz“ zum „Charlotte & Fritz“ übernommen hatte.

„Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen ist für mich persönlich, auch im privaten Bereich, sehr wichtig. Es spiegelt mein Lebensgefühl wider. Deshalb liegt mein Fokus für das Charlotte & Fritz auch auf der Regionalität der Speisen. Unser junges Küchenteam bietet unseren Gästen monatlich wechselnde Menüs an, bei denen die hochwertigen Produkte vor allem aus Berlin und Brandenburg, großteils zumindest aber aus Deutschland stammen“, so der 36-jährige Berliner.

Eclair vom schwarzen Sesam, Himbeeren, Sesam Eis.

Foto: Regent Berlin

So geht es um Büffelmozzarella aus Brandenburg, Speck vom Havelländer Apfelschwein, Ei aus der Uckermark oder auch Lachs aus der Müritz.

Das Restaurant wird vorerst immer donnerstags bis samstags am Abend mit einem 4-Gänge-Menü sowie einer ausgewählten à la carte Karte sowie am Sonntag für den Family Lunch von 12.00 bis 15.00 geöffnet sein.

Öffnungszeiten vorerst Donnerstag, Freitag und Samstag 18.00 – 22.30 Uhr, Sonntag (ab dem 27.3.2022) : 12.00 – 15.00 Uhr.

Der Family Lunch im Charlotte & Fritz kostet inklusive 4-Gänge-Menü und einer Kaffeespezialität oder einem Heißgetränk nach Wahl 70 Euro pro Person, Kinder bis sechs Jahre kostenfrei, Kinder von 7 bis 12 Jahre 30 Euro pro Person. An Feiertagen gilt ein gesonderter Preis mit 15 Euro Aufschlag pro Person. Informationen und Reservierungen unter www.charlotteundfritz.de oder +49 (0)30 2033 6363.