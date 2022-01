Alles Liebe zum Valentinstag

Berlin. Auch in diesem Jahr steht der Valentinstag unter dem Zeichen von Corona - die Omikron-Welle überrollt Berlin. Dennoch wollen viele Menschen in Restaurants gehen. Denn was doch in Zeiten von Inzidenzen, Impfungen und Varianten zu kurz kommt, ist die Romantik. Hier deshalb eine - noch wachsende - Auswahl von Restaurants und Bars mit besonderen Angeboten zum Valentinstag.

"The Cord 1937"

Foto: The Cord

The Cord: Zu einem "Valentine's Special" lädt das "The Cord" auf dem Euref Campus in Schöneberg. Thomas Kammeier, Gastronomischer Leiter, und Küchenchef Florian Peters präsentieren um 18 Uhr am 14.2. ein Menü mit Gamba Carabinero & Escabeche, Sellerie-Süppchen & Joselito Iberico Schinken, Birnen-Hagebutten-Sorbet, Strip Loin vom US Prime Beef aus Nebraska und das schon legendäre Dessert "Cord 1937". Dazu kann man eine passende Weinbegleitung buchen. Das Menü kostet pro Person 83 Euro.

The Cord, Valentine's Menü, 14.2., 18 Uhr, Tel. 264 767 92.

Bonvivant Das Cocktailbistro "Bonvivant" in Schöneberg bietet eine romantische Erlebnisbox 2.0. Und die hat es in sich: nicht nur finden sichdort Drinks, sondern auch der passende Soundtrack und charmante Spiele. Die Cocktails werden nach Anleitung gemixt. „Die Drinks haben nur eins gemeinsam“, meint Barchef Elias Heintz, „wir finden sie verdammt lecker. Wir möchten einfach den Abend zu einem echten Erlebnis machen.“

Die Valentinstagsbox vom Bonvivant

Foto: Bonvivant

Zur Auswahl gehören die Gin-basierte „Himbeere und Pflaume“ mit Cassis, Zitrone, Himbeerbalsam, Chili, Salz, Rose und rosa Pfeffer, der „Toscana Sour“ mit Select Aperitivo, Zitrone, Riesling, Fee Foam und Zimtstange, der „Herbal Daiquiri“ mit Las Planas Rum, Zitronenverbene, grünem Spirulina und Limette, der „Mushroom Sour“ mit Evan Williams Bourbon, Zitrone, Schaumwein-Sirup, Steinpilz und Fee Foam und last but not least: der Orochata, ein Shot mit Licor 43 Orochata, Acqua Bianca, Dutch Cacao, Limette und Kurkuma. Wer die Box samt Flaschen beim nächsten Besuch im Cocktail-Bistro Bonvivant zurückbringt, bekommt einen Aperitif aufs Haus.

Zu bestellen ist die Valentinstags-Erlebnisbox für 79 Euro nur per Mail: info@erlebnistrinken.berlin unter Angabe von Namen und Abholungszeitpunkt. Ein Versand ist nicht möglich. Abgeholt werden kann die Tasting-Box nach Vorbestellung dann vom 7. bis zum 13. Februar 2022 zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im Cocktail-Bistro Bonvivant.

Alexander Herrmann Sternekoch Alexander Herrmann ist inzwischen deutschlandweit bekannt, als Sternekoch und als Mitglied von "The Taste". Auch wenn sein Restaurant in Franken ist, kann man in Berlin in den Genuss seiner Kreationen kommen. Zum Valentinstag hat er die Kochbox "Surf & Turf - Tasty in Pink" kreiert. Das Menü besteht aus konfierten Garnelen, gebratenem Romanasalat in Champagneressig-Cremedressing mit gepickelten rosé Radieschen, Chateaubriand in Rotwein-Granatapfelsauce, dazu Selleriepüree und gratiniertes Basilikum-Polentaherz. Zum Abschluss gibt es ein Schichtdessert von Pink Grapefruit mit lockerem Biskuit, Himbeeren und Joghurt. Die passende Weinbegleitung ist bereits enthalten.

Das Menü von Sternekoch Alexander Herrmann für zwei Personen kostet 149 Euro und muss bis zum 6. Februar bestellt werden, damit die Kochbox rechtzeitig am 11. Februar geliefert wird. Die Haltbarkeit der Zutaten ist bis zum 14.02 gewährleistet. Weitere Informationen sind unter www.starchefbox.de verfügbar.

