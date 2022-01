„Master of Sweets“

„Master of Sweets“ Berliner Zweisternekoch in neuer RTL-Show

René Frank hat mit seinem Dessert-Restaurant "Coda" zwei Michelin-Sterne erkocht. Jetzt ist er in der neuen RTL-Show „Master of Sweets“ zu sehen.

