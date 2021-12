Neuer Küchenchef im Hotel "SO/ Berlin Das Stue" 

Der gebürtige Sachse Rico Kägebein übernimmt die kulinarische Leitung in dem Luxushotel in Tiergarten.

Das Hotel "SO/Berlin Das Stue" hat einen neuen Küchenchef. Einer Mitteilung zufolge übernimmt der gebürtige Sachse Rico Kägebein das kulinarische Tagesgeschäft des Luxushotels in Tiergarten.

Kägebein ist von Frühstück über Room Service und Bankettbereich, die Stue Bar und das Restaurant "The Casual" verantwortlich. Angeheuert hat er bereits am 1. September.

Kägebein begann im Stiegenberger Alpenhotel sowie im Steigenberger Grandhotel Petersberg. Danach wechselte er ins Kempinski Grandhotel Taschenbergpalais in Dresden und schließlich zum "Handelshof" in Leipzig. 18 Monate arbeitete er zudem im "The Ritz Hotel" in London als Chef de Partie. Es folgten Stationen Bern und als Küchenchef Bankett und Catering im "Adlon", wo er für alle Veranstaltungen, darunter auch den Bundespresseball verantwortlich war.

Zudem sammelte Kägebein Erfahrungen im Mittelmeerraum sowie in Mittel- und Südamerika, die jetzt auch in seine Arbeit mit einfließen sollen.

xIm "SO/ Berlin Das Stue" will Kägebein eine "gehobene, aber gleichzeitig entspannte Küche" anbieten, unter Benutzung vieler regionaler Produkte. Auf der Speisekarte des Restaurants "The Casual" spiegelt sich diese Philosophie mit Gerichten wie Ceviche und dem Einsatz von Gewürzen wie Zumach, Ras el Hanout und Menton Zitrone wider.

Das Luxury Lifestyle Boutique Hotel SO/ Berlin Das Stue befindet sich im denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Königlich Dänischen Gesandtschaft nahe dem Landwehrkanal und in direkter Nachbarschaft zum Zoo Berlin.