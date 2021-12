Buddhistische Tempelküche mitten in Berlin

Berlin. Seine Magie entfaltet das „Oukan“ bereits vor der Tür. Durch einen Hinterhof an der Ackerstraße in Mitte gelangen Gäste in das vor zwei Wochen eröffnete japanische Restaurant und haben damit schon ein Stück der Stadt hinter sich gelassen. Im Inneren geht es durch einen Spiegelgang in die Lounge, wo sich bei einem Glas Tee innehalten lässt, dann weiter in den fensterlosen Gastraum. Das Interieur ist dunkel, geradlinig und elegant mit Tischen aus geflammtem Granit, Wänden aus gebranntem japanischem Holz und einem Boden aus Estrich und Epoxitharz.

Das aufs Wesentliche fokussierte Licht, ein 20 Jahre alter, drei Meter hoher Bonsai-Ficus in der Mitte und sanfte Musik sorgen für die nächste Stufe der Entschleunigung. Am großen Gemeinschaftstisch oder in Séparées für vier bis sechs Personen entscheidet jeder selbst, nach wie viel Gesellschaft ihm gerade ist.

Restaurant „Oukan“: ein Foodtempel in Berlin

Verantwortlich für das von der Ästhetik des Zen-Buddhismus inspirierte Designkonzept ist Huy Thong Tran Mai. Der gebürtige Vietnamese verbrachte seine ersten Lebensjahre als Sohn einer Nonne und eines Mönchs als Novize in einem buddhistischen Kloster. Im Alter von acht Jahren kam er nach Westfalen, studierte nach dem Abitur Modedesign und arbeitete für Labels wie Strenesse und René Lezard. 2003 zog er nach Berlin und begann über Umwege, statt Mode Restaurantkonzepte zu entwerfen. Darunter das „ChénChè-Teehaus“, das „Si An“ und das „District Mot“.

Das Design des Restaurants „Oukan“ ist von der Ästhetik des Zen-Buddhismus inspiriert.

Foto: Nils Hasenau

Im „Oukan“ hat Huy Thong Tran Mai nun die ehemaligen Räume des Ballhaus Mitte umgestaltet. Die Immobilie sei ein Glücksfall und habe ihn an seine Anfangsjahre in Berlin erinnert, als es in den Innenstadt-Bezirken noch viele Freiflächen gab, „bei denen es im Kopf sofort losgeht“. Die Entwicklung der Gastronomie sei in Berlin in den vergangenen Jahren immer spannender geworden, sagt er. Für seine Projekte habe er sich viel in New York inspirieren lassen. „Aber ich fand Berlin noch spannender, weil es nicht den Druck gab, extrem kommerziell sein zu müssen.“ Im Bereich asiatische Küche sei Berlin heute europaweit führend.

Das „Oukan“ ist für Huy Thong Tran Mai und Martin Müller ein Herzensprojekt

„Ein Herzensprojekt“ nennt er das „Oukan“, was auf Japanisch „Kopfbedeckung des Königs“ bedeutet. Anders als bei anderen Projekten sei sein Engagement dort auf Dauer angelegt. Das Gleiche gilt für Martin Müller, der als Culinary Director Huy Thong Tran Mais Vision eines an die japanisch-buddhistische Tempelkost angelehnten Foodkonzepts umgesetzt hat. Der gebürtige Berliner brachte Kenntnisse der asiatischen Küche aus Tim Raues „Sra Bua“ mit und die Leidenschaft für regionale, nachhaltige Produkte aus der „Tisk Speisekneipe“, die er 2017 mit Kristof Mulack eröffnete und sich dort mit Berliner Küche auf Fine-Dining-Niveau einen Namen machte. Im „Oukan“ hat er nun erstmals auch selbst investiert. „Wir haben unsere beiden Kompetenzen perfekt vereint“, sagt Huy Thong Tran Mai. „Martin ist perfektionistisch und gleichzeitig gelassen. Das haben nicht viele.“

Kartoffel-Mille-feuille mit Trüffel-Mayonnaise von Martin Müller.

Foto: Nils Hasenau

Er selbst ist seit seiner Kindheit Veganer, die Tempelküche seiner Heimat sei der japanischen sehr ähnlich. Die Grundsätze der so genannten Shōjin-Ryōri-Küche: Die pflanzenbasierten Gerichte sind so komponiert, dass sie dem Körper genau das geben, was er braucht. Ein Menü beginnt mit einer beruhigenden Wirkung und steigert dann von Gang zu Gang das Energielevel. Alle Teller orientieren sich an den fünf Elementen und daran, die mit ihnen verbundenen Energien in Einklang zu bringen. Aber auch die Harmonie der fünf Farben weiß, schwarz, rot, grün und gelb, der fünf Geschmacksrichtungen süß, salzig, sauer, bitter und umami sowie der fünf Zubereitungsarten gekocht, gedämpft, geschmort, gebraten und roh spielen eine Rolle.

Vegan ohne Missionierungsauftrag im Restaurant „Oukan“ in Mitte

Das perfekte Beispiel sei die Krause Glucke mit Blumenkohl, sagt Martin Müller: rohes, gebratenes und geschmortes Gemüse, dazu geräucherter und gegarter Pilz und entzündungshemmende Kapuzinerkresse und das alles in Weiß-Rot-Grün-Gelb-Schwarz. „100 Punkte auf der Shōjin-Küchen-Skala.“ Für die erste „Oukan“-Karte (Als Menü: sieben Gänge für 79 Euro, à la carte ab 22 Euro für ein Hauptgericht) hat sich Martin Müller im Selbststudium mit Heilkunde beschäftigt und das Wissen aus Fernost – wo möglich – in heimische Zutaten übersetzt. Das Ergebnis ist nicht nur schön anzusehen und ein Geschmackserlebnis im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wird von buddhistischen Mönchen und Nonnen regelmäßig auf seine Authentizität überprüft.

Auch wenn vegane Küche gerade einen erfreulichen Boom erlebe, sei das „Oukan“ mitnichten ein Lifestyle-Restaurant, sagt Huy Thong Tran Mai. Verzichtet wird in der Küche auch auf weißes Mehl und weißen Zucker. Die Weinbegleitung (51 Euro im Menü, alternative Tee-Begleitung: 35 Euro) sei hingegen ein Kompromiss, der natürlich nicht der buddhistischen Tempelküche entspreche, dafür aber seinem Grundsatz, seine Gäste nicht zu einem bestimmten Lebensstil bekehren zu wollen.

Restaurant „Oukan“: Ackerstraße 144, 10115 Berlin. Geöffnet Dienstag bis Sonnabend ab 18 Uhr. Reservierungen via E-Mail an contact@oukan.de oder telefonisch unter 030 54774716. Weitere Informationen unter www.oukan.de.