Sandy Bohm kommt als neuer Küchenchef ins Schlosshotel

Sandy Bohm ist der neue Küchenchef im "Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann" in Grunewald.

Berlin. Sandy Bohm wird neuer Küchenchef im „Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann“ an der Brahmsstraße in Grunewald. Das gab das Hotel bekannt. Der 45-Jährige ist bereits seit vielen Jahren in der Hotelbrnache tätig. Nach sechs Jahren als Culinary Director im „Steigenberger Grandhotel Handeslhof Leipzig“ zieht der gebürtige Brandenburger wieder in die Nähe seiner einstigen Heimat.

„Ich freue mich über diese großartige Chance und Herausforderung, die Kulinarik und die gastronomischen Angebote gemeinsam mit dem professionellen Team und verbunden mit einem sehr persönlichen Service zu positionieren“, sagt Bohm. Stefan Athmann, General Manager des Fünf-Sterne-Hotels: „Wir schätzen seine Expertise und sein Fachwissen auf dem regionalen und internationalen Markt sehr und freuen uns auf neue regionale und kreative Gerichte aus seiner Küche.“

Bohm hat bei mehreren Hotelgruppen in verschiedenen Ländern gearbeitet, darunter in Moskau, London, im Silicon Valley, in China und auf den Seychellen. Insgesamt bringt er mehr als 20 Jahre Erfahrung in der gehobenen Hotellerie- und Gastronomie mit.