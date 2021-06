Florian Glauert wird Küchenchef in neuem Berliner Hotel

Vor knapp einem Jahr war bekannt geworden, dass Florian Glauert das Restaurant "Duke" im "Ellington Hotel" an der Nürnberger Straße verlässt. Seitdem war es um den 44-jährigen Berliner still geworden.

Jetzt ist klar, wo er demnächst wieder wirken wird: im neuen Hotel "Luc", das zurzeit am Gendarmenmarkt entsteht. Dort wird zurzeit noch umgebaut, doch klar ist, dass Glauert den Betreiber Munich Hotel Partners GmbH (MHP) durch seine "kreative Handwerkskunst und seine Liebe zum Produkt" überzeugt hat, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.

„Meine intensiven Auslandserfahrungen haben mich als Mensch und Koch sehr geprägt - das unverfälschte, echte Produkt steht bei mir im Vordergrund“, so Glauert über seinen Kochstil. Den will er im neuen Restaurant "Heritage" etablieren, das bereits in Hamburg etabliert wurde und das in Berlin mit der Eröffnung des Hotels "Luc" seine Tore öffnen wird, da, wo früher das "Aigner" von Herbert Beltle seine Räume hatte.

Das "Luc" ist nach dem Spitznamen Friedrichs II. benannt, den ihm der französische Philosoph Voltaire gegeben hatte und soll sich an der preußischen Geschichte des Gendarmenmarkts orientieren. Im Design und Interior soll die "geometrische Klarheit der Friedrichstadt" aufgenommen werden. Das Konzept will sich an den Idealen der damaligen Zeit orientieren: Weltoffenheit und Geradlinigkeit. Das gilt auch für das Food-Konzept.

Neuer Manager des Hauses wird der Österreicher Thomas Duxler. „Ich bin ein leidenschaftlicher und entschlossener Gastgeber, der die Erwartungen der Gäste jederzeit übertreffen möchte“, so der 31-Jährige.