Das Team des Restaurants "Tim Raue" in dem neuen Zelt im Innenhof des Geschäftsgebäudes in Kreuzberg.

Restaurants Was Berlins Spitzenrestaurants jetzt bieten

Endlich, endlich ist es wieder soweit: Die Restaurants dürfen mit den Lockerungen des Corona-Lockdowns wieder Gäste bewirten. Zurzeit nur draußen und mit aktuellem Corona-Test, Kontaktnachverfolgung und Abstand, aber immerhin. Auch die Top-Gastronomie der Hauptstadt hat sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet. Wir haben eine Auswahl von Restaurants und deren Angeboten für die Gäste zusammengestellt. Grundsätzlich ist zurzeit ein aktueller Negativ-Test oder ein Nachweis über Impfung oder Genesung erforderlich.

The Cord

Die neu gestaltete Terrasse des "The Cord" auf dem Euref-Campus.

Foto: Euref AG

Das „The Cord“ auf dem Euref-Campus sollte eigentlich im November öffnen. Doch am 2. November mussten alle Restaurants schließen. Jetzt endlich ist es soweit, und das Restaurant, das einer Automarke huldigt und einen echten „Cord“-Oldtimer beherbergt, darf endlich öffnen, zumindest draußen. Der Gastronomische Leiter des Euref-Campus, Thomas Kammeier, und Küchenchef Florian Peters servieren dort die exklusive Grillküche des Restaurants. Auf der Karte stehen unter anderem Fjordforelle und Kamebishi als Starter, Filet vom Loup de Mer als Hauptgang und zum Abschluss die hausgemachten “Cord“-Pralinen.

Thomas Kammeier mit seinem Team im Restaurant "The Cord".

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

The Cord, Euref-Campus, Schöneberg, Mittwoch bis Sonntag, 17.30 bis 23 Uhr.

„Michelberger“ Hotel und Restaurant

Blick in den Innenhof des "Michelberger" Hotels und Restaurants.

Foto: Ben Stockley

Das „Michelberger“ bedient Gäste in seinem Innenhof und das von morgens bis abends. Von 7 bis 13 Uhr gibt es Frühstück mit hausgemachten Croissants, Chia, Würstchen, Kartoffel-Muffins, gebackenen Bohnen, Sauerteigbrot oder Focaccia mit Hummus und Zitrone. Von 17 bis 23 Uhr kann man sich an der Weinbar verwöhnen lassen mit drei gemüsebasierten Gerichten der Abendkarte. Und natürlich gibt es von Dienstag bis Samstag, 18 bis 23 Uhr, das klassische Dinnermenü für 36 Euro mit Gerichten von regionalen Produzenten und der eigenen Farm in Brandenburg. Daraus haben Alan Micks und Andreas Rieger ein Frühlingsmenü kreiert. Die Plätze sind coronabedingt limitiert.

„Michelberger“ Hotel und Restaurant, Warschauer Straße 39/40, Friedrichshain, Reservierungen über Open Table oder Tel. 29 77 85 90,

Restaurant „Tim Raue“

Der neue Innenbereich des Restaurants "Tim Raue" mit der farbenfrohen Bestuhlung.

Foto: Nils Hasenau

Eigentlich hat das Zweisterne-Restaurant „Tim Raue“ gar keinen Außenbereich – beziehungsweise hatte. Denn Marie-Anne Wild und Tim Raue starten mit einem Terrassenkonzept im Innenhof des Restaurants an der Rudi-Dutschke-Straße in Kreuzberg. Dort stehen bis zu zwölf Tische für teilweise bis zu fünf Personen. Runde Outdoor-Teppiche und eine bunte Außenbestuhlung in Gelb, Rot, Grün und Blau sollen Lebensfreude symbolisieren. Zudem gibt es spezielle Wärmelampen und ein Zelt, das vor Schauern schützen soll. Geöffnet ist die Terrasse immer dienstags bis samstags zum Dinner – Reservierungen werden von 17.30 Uhr bis 19 Uhr entgegengenommen. Samstags ist die Terrasse auch zum Lunch geöffnet. Reservierungen ab 12 Uhr. Es gibt ein Acht-Gänge-Menü für 238 Euro pro Person und ein Sechs-Gänge-Menü für 208 Euro.

Restaurant „Tim Raue“, Rudi-Dutschke-Straße 26, Kreuzberg. Buchungen nur unter www.tim-raue.com. Dort ist auch das aktuelle Menü zu finden. Schnelltest vor Ort für 5,60 Euro möglich. Bei Unwetter und Gewitter bleibt die Terrasse geschlossen. Das Lieferkonzept „Fuh Kin Great“ gibt es weiter, aber ab Juni nur noch Mittwoch, Donnerstag und Freitag.

Villa Kellermann

Auch die „Villa Kellermann“ öffnet ab dem 28. Mai ihre neu gestaltete Terrasse mit Blick auf den Heiligen See. Abhängig von der Wetterlage werden die Öffnungszeiten jeweils eine Woche im Voraus geklärt und auf der Website sowie auf den eigenen Social Media Kanälen kommuniziert. Reservierungen sind erforderlich: www.villakellermann.de.

Aufwind

Das Thunfisch-Gyros im "Aufwind"

Foto: Aufwind

Das „Aufwind“ von Wenzel Büchold und seinem Team startet in der Windscheidstraße in Charlottenburg mit einer speziell angefertigten Terrassenkonstruktion. Dort gibt es ein Podest unter Markise und eine spezielle Terrassen-Karte mit Drei- und Vier-Gänge-Menüs, die entweder rein vegetarisch oder mit Fisch zubereitetet werden, darunter das Thunfisch-Gyros oder Udonnudeln mit Lachs sowie Lachstatar mit Wildkräutern oder Pistazien-Crème-Brulée. Zudem gibt es Snacks und eine neue Weinkarte.

„Aufwind“, Windscheidstraße 31, Charlottenburg, Dienstag bis Samstag, 16 bis 22 Uhr. Reservierungen: E-Mail an kontakt@aufwind.berlin oder Tel. 547 10 800. Schnelltest vor Ort für drei Euro möglich.

Jolesch

Neben rankendem Wein und unter Markisen sitzt man im „Jolesch“ im zentralen Kreuzberg. Es gibt österreichische Klassiker zum Lunch und zum Dinner, darunter das Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarrn. Das konkrete Öffnungsdatum hängt noch vom Wetter ab. Auch im „Jolesch“ stehen den Gästen dann Antigen-Selbsttest zur Verfügung. Außerdem wird darauf Wert gelegt, dass das gesamte Team bis zur Eröffnung vollständig geimpft ist.

„Jolesch“, Muskauer Straße 1, Kreuzberg. Tel. 612 35 81, E-Mail: mail@jolesch.de

Rutz Zollhaus

Küchendirektor Marco Müller (Mitte), Restaurantleiter und Sommelier Hendrik Canis (links), Küchenchef Florian Mennicken (Archivbild).

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das „Rutz Zollhaus“ in Kreuzberg hat ebenfalls seinen Außenbereich geöffnet. Marco Müller, Hendrik Canis und Team präsentieren laut Speisekarte Kremmener Spargelsalat & Krustentierschaum, Gegrillter Kopfsalat & ausgelassener Landspeck, Königsberger Klops “Halb&Halb” oder BBQ Rippe vom Hohenloher Schwein.

„Rutz Zollhaus“, Carl-Herz-Ufer 30, Kreuzberg, Dienstag bis Freitag: 16 bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag: 12 bis 22 Uhr, Tel. 2332-76670, Mail: info@rutz-zollhaus.de

Schmidt Z & KO

Auch das „Schmidt Z&KO“ in den Goerz-Höfen in Friedenau öffnet wieder seine Terrassen im Innenhof und zur Rheinstraße hin. Dort gibt es den inzwischen sehr beliebten Mittagstisch, Weinhandel und die Genusstheke.

Schmidt Z&KO, Rheinstraße 45-46, Friedenau, Mittagstisch Dienstag bis Freitag, 12 bis 15 Uhr, Samstag nur Genusstheke. Weinhandel Dienstag bis Samstag 11 bis 19 Uhr.

Faelt

Björn Swanson ist gebucht auf Michelin-Sterne. Das „Faelt“ ist sein drittes Restaurant, und auch hier, bowohl er nur wenige Wochen bislang auf hatte, hat er schon die begehrte Auszeichnung erhalten. Das „Faelt“ in Schöneberg startet am Dienstag, den 8. Juni. Noch unklar ist, ob nur draußen oder auch drinnen. Swanson verspricht ein Highlight als Juni-Menü. In Kooperation mit der Berliner Brauerei BrewDog gibt es zukünftig eigens designtes Bier, namens „smokey swan“.

„Faelt“, Vorbergstraße 10a, Schöneberg, Reservierung: https://guestbooking.seatris.ai/faelt