Lieferdienst Wolt eröffnet Pop-up-Kitchen in Kreuzberg

Anfang März hat Wolt das erste Pop-up-Kitchen „Parker Bowles Friends“ im Restaurant „Parker Bowles“ an der Prinzenstraße 85d in Kreuzberg eröffnet. Der Lieferdienst bietet seinen Kunden und Restaurants damit ein neues Format, um Essen erlebbar zu machen und zu genießen. Vier bekannte Berliner Restaurants – „Parker Bowles“, „Monsieur Vuong“, „Sironi La Pizza“ und „Pacifico Buns&Bowls“ – sind Teil des Konzepts. Das Pilotprojekt ist zunächst auf drei Monate angesetzt.

Die Idee ist es, dass bekannte Restaurantmarken in Berlin ihren Weg in neue Stadtteile finden und so ihren Kundenstamm ausbauen können. Perspektivisch, natürlich nach entsprechend gelockerten Regelungen, soll die Location als eine Art Food Court für Kunden dienen. So können diese in einer gemütlichen Atmosphäre das Angebot an Speisen von vier Restaurants gleichzeitig genießen. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen sind bisher allerdings nur die direkte Abholung und der Lieferservice möglich. Mit dem neuen Konzept möchte Wolt sowohl seinen Kunden ein neues kulinarisches Angebot bieten, als auch den Restaurants die Möglichkeit geben, neue Zielgruppen zu gewinnen.

Restaurants können Kundenstamm erweitern

„Unsere Kunden haben ein erweitertes Angebot an Restaurants zum vorgegebenen Lieferradius von drei Kilometern und unsere Restaurant-Partner die Möglichkeit, ihren Kundenstamm zu erweitern und ihre Kapazität zu erhöhen – ohne komplett umziehen zu müssen“, sagt Tim Nilsson, General Manager Deutschland von Wolt. Restaurants gehören zu den Branchen, die aktuell mit am stärksten von der Covid-Pandemie betroffen sind. „Umso wichtiger ist es, gerade in der aktuellen Zeit neue Möglichkeiten zu schaffen und neue Konzepte auszuprobieren. Aber vor allem auch unsere Restaurant-Partner bestmöglich zu unterstützen. Das möchten wir mit diesem Pilotprojekt tun“, so Nilsson.

„Dass wir nun die Möglichkeit bekommen, unsere Räumlichkeiten wieder zu öffnen, weil wir zum einen Unterstützung im Delivery-Business von Wolt bekommen und zum anderen in einem Gemeinschaftsprojekt mit den anderen Restaurants unseren Kunden auch ein erweitertes Angebot bieten können, freut uns sehr. Und das in dieser besonders schwierigen Zeit. Einfach toll“, sagt Oliver Rother, Geschäftsführer im „Parker Bowles“.