Sonntagsbrunch aus dem „Michelberger Hotel“ für zu Hause

Sonntägliche Brunchgelage im Lieblingsrestaurant haben im Kalender vieler Berliner einen festen Platz. Damit das auch im Lockdown klappt, gibt es vorerst bis zum 14. Februar das „Weekend Brunch Feast“ für zu Hause aus dem „Michelberger Hotel & Restaurant“ an der Warschauer Straße 39-40 in Friedrichshain. Bestellt werden kann bis jeweils Freitag um 13 Uhr per Mail an andy@michelbergerhotel.com, Abholung am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr in der Lobby oder als Lieferung direkt an den Frühstückstisch.

Alle Bestellungen beinhalten Fountain of Youth Coconut Water, Goldene Milch, hausgemachten Hibiskus-Rosen-Tee, eine Bento Box (11 verschieden, leicht eingelegte Gemüsesorten, mit extra Tamari), Sushi Reis, Granola mit Kakao-Ahornsirup, Dinkelbrötchen, Brombeer-Fichten-Marmelade, Marmelade aus schwarzen Johannisbeeren und Waldmeister.

Zusätzlich im Omni-Menü sind enthalten: Rinderbrust, Hefezopf gefüllt mit Cido-Quitte, grüne Kardamom-Mayonnaise und BBQ-Apfelmus, Cabriolait und Aurelie Käse/Alte Milch, gesalzene Butter, baskischer Wacholder-Käsekuchen

Zusätzlich im rein-pflanzlichen Menü sind enthalten: XO Burger auf japanischem Milchbrot (Shokupan) mit Portobello, XO Soße und gelbe Rote Bete, Apfel-Zimt-Kuchen, Hummus mit Kichererbsen, Sumach und geröstetem Tahini, vegane Butter

Das Menü kostet 35 Euro pro Person inklusive Getränke und kann auf eine beliebige Personenanzahl erhöht werden. Ein Kids Menü ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Für zehn Euro extra liefert das „Michelberger“-Team das „Weekend Brunch Feast“ auch zu Ihnen nach Hause.