Tim Raue mit neuen Angeboten zurück aus der Winterpause

Der Lieferservice von Tim Raue ist aus der Winterpause zurück - mit neuen Angeboten. Wie das "Restaurant Tim Raue" mitteilt, gebe es jetzt erstmals neben dem Casual-Menü auch ein Gourmet-Menü mit jeweils einer veganen Variante. Die Sommeliers Raphael Reichardt und André Macionga haben zudem zu jedem der Menüs eine Weinbegleitung konzipiert. Darüber hinaus soll es im deutschlandweiten Versand sogenannte Single-Boxen für das Genießen allein geben.

Das Casual-Menü steht unter dem Motto St. Moritz und besteht aus vier Gängen, die als Erinnerung an das Restaurant "The K by Tim Raue" in St. Moritz gedacht sind, das Raue bis Anfang 2020 als kulinarischer Berater bespielt hat. Dazu gehören Forellenfilet mit Champagnervinaigrette, Liebstöckel und Rettich sowie Rinderschmorbraten in Bordeauxs-Jus mit getrüffelten Graupen und Sellerie. Der Preis beträgt 68 Euro pro Menü. In der veganen Variante gibt es unter anderem Kartoffel-Walnuss-Püree mit Cashew-Rahmsoße, Waldpilzen und Röstzwiebeln sowie Rote Bete in Bordeaux-Jus mit Sellerie und getrüffelten Graupen. Das Thema des Menüs ändert sich wöchentlich. Als nächstes steht Hongkong auf der Liste.

Das neue Gourmet-Menü namens "Koi" zeigt die neusten Kreationen aus der Zwei-Sterne-Küche von Raue. Dazu gehören Imperial Kaviar "Selection Tim Raue" mit Limetten-Sauerrahm, Gurke in Salatsoße, Räucheraal und Topinambur-Chips und Wagyu Beef mit Thaipfeffer-Soße. Der Preis beträgt 128 Euro pro Person. Auch hier gibt es eine vegane Variante. Die Weinbegleitung kostet 48 Euro extra.

Selbst Geschenke für den Valentinstag kann man ordern, beispielsweise mit dem Geburtstags- und Valentinspaket namens "RTR". Darin seien eine Geburtstags- oder Valentinskerze, handgemachte Pralinen sowie eine von Tim Raue signierte Karte. Das Paket kostet 48 Euro. Für weitere 25 Euro kann man eine personalisierte Video-Botschaft von Tim Raue dazu buchen.

Die Menüs werden jeweils für eine Woche im Vorfeld freigeschaltet. Am Liefertag werden die Menüs zwischen 11 und 18 Uhr geliefert. Die Lieferung kostet in einem Radius von acht Kilometern zwölf Euro, bis 20 Kilometer 25 Euro und 45 Euro bis 28 Kilometer. Die Bestellungen können ansonsten Di. bis Sbd. zwischen 11 und 16 Uhr abgeholt werden.

Außerhalb Berlins wird dienstags, mittwochs und donnerstags versendet, mit Lieferung am Folgetag.

Alle Angebote gibt es im Online-Shop von Fuh Kin Great.