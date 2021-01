Sticks’n’Sushi eröffnet zweites Restaurant in der City West

Blick in das Restaurant "Sticks 'n' Sushi" in der Potsdamer Straße in Berlin. An der Kantstraße 152 soll im Sommer 2021 eine Dependance eröffnent - direkt neben der "Paris Bar".

as Restaurant „Sticks ‘n’ Sushi“ an der Potsdamer Straße in Mitte eröffnet eine Dependance an der Kantstraße. Das zweite Restaurant soll im Sommer aufmachen – direkt neben der „Paris Bar“. „Wenn Du ein Restaurant eröffnest, ist es ein Versuch. Wenn Du zwei eröffnest, ist es ein Bekenntnis“, sagt Andreas Karlsson, CEO der Restaurantgruppe, laut Mitteilung.

Für Karlsson ist die Eröffnung der nächste logische Schritt. Man habe die Begeisterung der Hauptstädter an der Potsdamer Straße gewonnen. Die Kantstraße sei der perfekte Ort für die Weltküche des „Sticks ‘n’ Sushi“. „Wir freuen uns darauf, an diesem Traditionsstandort mit großer Gastgeber-Vergangenheit zu eröffnen“, sagt Annette Schwarz, Geschäftsführerin von Sticks‘n’Sushi Deutschland.

Das Design kommt erneut vom Berliner Architektenbüro Diener & Diener, die bereits seit der ersten Eröffnung eines „Sticks ‘n’ Sushi“ in Kopenhagen mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Die Umbauarbeiten in der ehemaligen „Bar du Paris“, in dem zuletzt das „Wiener Beisl“ residierte, direkt neben der „Paris Bar“ sollen im März beginnen und möglichst viele historische Details erhalten.

Ab Sommer soll das neue „Sticks ‘n’ Sushi“ dann sieben Tage geöffnet haben und rund 80 Gästen Platz bieten. Hinzukommt eine Cocktailbar mit weiteren zehn Plätzen.