Sonntagsbraten vom "Ganymed" und "Brechts Stekhaus"

Die "Ganymed Brasserie" am Schiffbauerdamm in Mitte präsentiert auch im Januar Genussboxen, dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem "Brechts Steakhaus".

So gibt es die "Sonntagsbratenbox" mit Rinderbraten, Rotkohl, Kartoffelklößen und Lebkuchenjus (89 Euro). Zudem kann man sich die sogenannte Rundumsorglos Box fbestellen. Diese enthält eine Tomatensuppe mit Pesto und Büffelmozzarella, irisches Entrecôte (500 Gramm) und den Klassiker des "Brechts": zarte Rippchen (500 Gramm) - oder Gemüse-Lasagne für Vegetarier. Dazu kommen dreierlei Bohnen, Rosmarinkartoffeln und Brechts Portweinjus (129 Euro).

Die "Filetbox" enthält das Red & White Rinderfilet (zweimal 300 Gramm) und die gleichen Beilagen wie die Rundumsorglos Box. Die Boxen reichen für zwei bis vier Gäste.

Zudem enthält jede Box als Geschenk eine Flasche roten Hauswein sowie das "Brechts" Rinderragout oder die Hummer Bisque aus dem "Ganymed". Außerdem gibt es in allen Boxen gebeizten Lachs auf marinierter Roter und Gelber Bete mit einer Honig-Dill-Senfsoße und SChokokuchen im Bratapfel mit Vanillesauce.

Die Boxen sollten am Vortag bestellt werden, unter Tel: 2859 9046 (täglich 10-18 Uhr) oder im Online-Shop. Die Speisen werden im Radius von 8 Kilometer um das Restaurant zwischen 17 und 19 Uhr geliefert. Deutschlandweite Lieferungen erfolgen Dienstag bis Freitag über UPS ca. zwei Tage nach Bestellung. Reservierungen per E-Mail an nicole.bathe@ganymed-brasserie.de oder telefonisch täglich von 10- 14 Uhr unter +49 (0) 30 2859 9046.