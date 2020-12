"Decorestaurant" öffnet in der City West

Blick in das Deco-Restaurant in der City West

Im "Decorestaurant"" von Zuzanna Stern steht das Interieur mindestens ebenso im Mittelpunkt wie das Essen. Stern besitzt das Einrichtungsgeschäft "Decoculture" in der Uhlandstrßae 141, das für traditionelles Handwerk und Design steht. Jetzt hat sie gemeinsam mit dem Portugiesen Markus Melo Ley als Küchenchef und ihrem britischen Kollegen Dannel Carter ein Restaurant eröffnet, "aus unserer gemeinsamen Leidenschaft für gutes Essen".

Carter sagt: „Im DECOrestaurant gestalten wir mit ausgewählten Möbeln, Leuchten und Accessoires den wohnlichen Rahmen für die kulinarischen Erlebnisse. Als kulinarischen Ableger unseres Konzeptes möchten wir das DECOrestaurant zu einem Wohlfühlort mit einem besonderen Service machen: Alle Einrichtungsgegenstände – von den Stühlen über die Tische bis zum Besteck – können unsere Gäste erwerben.“

Ley kocht seit 2017 in Berlin, erst im "Sudaka by Chakkal", dann im "Belle Alliance", "Daluma" und im "Yafo". „Unser Menü wird den Gästen das Gefühl geben, an verschiedenen Urlaubsorten gleichzeitig zu verweilen“, sagt Ley. So finden sich auf der Karte Lammkarree mit schwarzem Hummus, ein Miso-Pilz-Risotto, hausgemachte Trüffel-Tagliatelle, eine vegane Tatar-Auswahl und internationale Cross-Over-Spezialitäten.

Haustiere sind in dem Restaurant übrigens auch willkommen. Es gibt für sie sogar ein eigenes Menü. während es Lockdowns werden alle Speisen zum Mitnehmen angeboten: Frühstück zwichen 8 und 13.30 Uhr, Dinner zwischen 18 und 22 Uhr.

"Decorestaurant", Gasteiner Straße 11, 10717 Berlin, Tel. 55 24 23 49, kontakt@deco.restaurant