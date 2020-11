Sternekoch Arne Anker eröffnet Restaurant in Charlottenburg

Zuletzt war es etwas ruhig geworden um Arne Anker. Der einstige Chefkoch des "Pauly Saals" in Mitte hatte das Restaurant im April 2019 auf eigenen Wunsch verlassen. Dort hatte er einen Michelin-Stern erkocht und mehrfach verteidigt.

Jetzt gibt es Neuigkeiten vom gebürtigen Schleswig-Holsteiner: Er eröffnet im November ein eigenes Restaurant in Charlottenburg nahe dem Savignyplatz. Um den Namen und die genaue Adresse macht Anker noch ein Geheimnis. Servieren will er "feinsinnige und produktorientierte Gerichte mit perfekt kombinierten Komponenten und charakteristischem Säurespiel". Alte Garmethoden und modern interpretierte Einflüsse verschiedenster Küchenstile aus aller Welt will er anwenden, natürlich mit regionalem und saisonalem Bezug.

Ankers Restaurant habe hohe Decken und raue Backsteinwände und damit eine zwanglose Atmosphäre. Der Zeitpunkt hätte natürlich kaum ungünstiger sein können, Berlins Restaurants dürfen zurzeit nicht für Gäste öffnen .Deshalb werde man mit einem Takeaway-Konzept starten, so Anker. Es gebe ein wöchentlich wechselndes, mehrgängiges Menü zum Abholen oder Liefern inklusive Anleitung.