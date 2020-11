Was Berliner Restaurants im Lockdown anbieten

Lockdown in Berlin: ein Deja-vu-Erlebnis. Seit Montag haben Restaurants und Bars in Berlin wegen der Corona-Pandemie wieder geschlossen, wie bereits im Frühjahr. Erlaubt sind Speisen und Getränke lediglich im Lieferservice oder für Abholer. Doch wer bietet was? Wir haben uns umgeschaut und stellen hier eine Auswahl Berliner Restaurants mit einem Lockdown-Angebot vor.

Tim Raue – Der Berliner Zweisterne-Koch bietet von seinem „Restaurant Tim Raue“ in Kreuzberg aus wieder einen Lieferservice. Unter dem Namen „Fuh Kin Great“ gibt es „Soulfood for you made by Restaurant Tim Raue“. Start ist am 4. November um 11 Uhr. Das Angebot ist noch nicht bekannt.

Tim Hansen, Kamel Haddad und Vitali Müller vom "12 seasons" in der Giesebrechtstraße in Charlottenburg.

Foto: Florian Kottlewski

12seasons – Vitali Müller, Tim Hansen und Küchenchef Kamel Haddad, die gerade mit ihrem neuen Restaurant „12seasons“ in der Giesebrechtstraße in Charlottenburg gestartet sind, lassen sich vom Lockdown in Berlin nicht aufhalten. Sie eröffnen das „Markt 12“ mit einem speziellen Menü und Take-away-Gerichten. In der ersten Woche gibt es Kürbissuppe, Kartoffel-Butternut-Rösti mit Gorgonzola-Salbei-Creme, Wild-Bratwurst mit Tomaten-Chutney und Chili-Mayo, Rinderbacke mit Kartoffelpüree und Maronen-Ragout, Graupen-Risotto mit Waldpilzen und Parmesan und abschließend Pancake mit Ahornsirup auf der Karte. Zudem gibt es Eingemachtes und Eingekochtes aus saisonalem Obst und Gemüse. Freitags und sonnabends gibt es zudem das „12seasons Dinner“ mit vier Gängen für 40 Euro. Alle Speisen werden in Vakuum-Tüten verpackt, dazu gibt es eine kurze Anleitung.

Die Abholung der Markt-12-Angebote ist Montag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr möglich. Das 4-Gang-Menü kann Montag bis Samstag ab 12 Uhr telefonisch unter 0179 494 19 67 oder per E-Mail an office@12seasons.berlin bestellt und zwischen 17 und 20 Uhr abgeholt oder geliefert werden. Die Lieferung innerhalb eines Drei-Kilometer-Radius ist kostenfrei. Vorspeisen kosten zwischen 12 und 15 Euro, Hauptgänge zwischen 19 und 30 Euro. Menüs kosten ab 40 Euro für vier Gänge. Infos auf der Website des „12seasons“

Corinna Matz (F&B Manager), Cristobal Alarcon (Sous Chef), Youssef Al-Samman (Commis de Rang), Anselm Schnider (Chef de Partie), Stefan Athmann (Direktion) Valerija Sazanchuk (Demi Chef de Cuisine)

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Schloßhotel Berlin – Eigentlich sollte im „Schloßhotel Berlin“ in diesem Monat das Morgenpost-Menü stattfinden. Doch es konnte nur einmal seine Türen für die Gäste öffnen. Im Lockdown setzt das Team um Direktor Stefan Athmann und F&B-Managerin Corinna Matz auf ein „To Go“-Konzept, verkauft wird aus dem Fenster heraus. Auf dem Programm stehen Maronensuppe, Cheeseburger, Currywurst und eine Portion Pommes. Zudem gibt es hausgemachte Drinks mit und ohne Alkohol wie Quitte-Punsch oder Hot-Apple-Punch oder Champagner. Die Drinks werden entweder vakuumiert oder können auch direkt beim Spaziergang genossen werden. Die Gerichte kosten zwischen 8 und 12 Euro, die Pommes Frites 3,50 Euro, die Cocktails zwischen 5,50 Euro und 12 Euro. Das Angebot gilt ab 2. November donnerstags bis sonntags, 12 bis 20 Uhr am Fenster neben dem Haupteingang in der Brahmsstraße 10 in Grunewald. Telefonische Bestellungen: 89 58 40.

Schmidt Z & KO – Die „vinophile Genusswerkstatt“ an der Rheinstraße in Friedenau bleibt teilweise geöffnet. Der Weinhandel findet wie bisher von Dienstag bis Sonnabend, 11 bis 19 Uhr statt. Zudem gibt es den Mittagstisch weiterhin, allerdings zum Abholen, immer von 12 bis 15 Uhr. Die Bestellung sollte vorab durchgegeben werden, um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten. Einzelne Gerichte kosten 12 oder 17,50 Euro, das Dessert 6 Euro. Das Drei-Gang-Menü gibt es für 34 Euro. Die Speisekarte findet man täglich auf der Website von „Schmidt Z & KO“, Tel. 200 03 95 70.

Auch das "Bricole Berlin" bietet im zweiten Lockdown wieder ein Angebot für Selbstabholer.

Foto: Bricole Berlin

Bricole – Bereits im ersten Lockdown hatte das „Bricole“ an der Senefelderstraße 30 in Prenzlauer Berg eine Feinkostwirtschaft eröffnet, einen Außer-Haus-Verkauf. Ab Donnerstag, 5. November ist es wieder soweit, „aus Dankbarkeit“, so Inhaber Fabian Fischer. Man möchte so die Unterstützung der Gäste im ersten Lockdown zurückgeben, so Fischer weiter. Verkauft werden „Köstlichkeiten mit Berliner Touch“: Königsberger Klopse, Wildgulasch, Gänseconfit, Entenleberparfait und mehr, serviert in Gläsern und ausreichend für zwei bis drei Personen. Die Preise liegen zwischen 16 und 18 Euro pro Glas, die Beilagen bei 4,50 bis 6,50 Euro. Informationen zu Öffnungszeiten und Angeboten gibt es auf der Website des Restaurants oder auf deren Facebook-Seite.

Küchenchef Gal Ben Moshe und Sommelière Jacqueline Lorenz im „Prism“ (Archivbild).

Foto: RICARDA SPIEGEL

Prism – Auch das Sternerestaurant Prism in Charlottenburg setzt im Lockdown auf Lieferservice. Küchenchef Gal Ben Moshe bietet sein Wintermenü für zu Hause an. So gibt es das „Prism Social @ Home“ zum Teilen zum Preis von 70 Euro für Selbstabholer oder 79 Euro im Lieferservice. Geboten werden sechs Gänge mit weißem Zackenbarsch, Lamm, „Kamelmilch“ oder Gurken-Kimchi. Wer es kleiner mag, kann das „Schawarma Weekend Special“ im fluffigen Brot mit Minz-Joghurt-Sauce und Gurken-Kimchi für 16 Euro wählen (nur Selbstabholer). Weitere Infos auf der Website des „Prism“.

Der indische Koch Manish Bahnkhandi und Restaurantmitarbeiterin Chuli Playnyan (v.l.) vom Restaurant India Club Berlin in der Behrenstraße 72 in Berlin Mitte (Archivbild).

Foto: jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

India Club Berlin – Berlins nach eigenen Aussagen „exklusivste indische Küche“ gibt es im „India Club“ an der Behrenstraße in Mitte. Donnerstag bis Dienstag von 15 bis 21 Uhr kann man sich die exotischen Aromen nach Hause holen. Auf der Karte stehen Kohlrabi-Apfel-Salat (15 Euro), Lamm-Kofta (16 Euro), ein Assam-Enten-Curry (27 Euro) oder das gebutterte Hühnchen (23 Euro). Beilagen wie das Safran Pulao kosten 4 bis 5 Euro, das India Club Black Dal 9 Euro. Bestellungen nur über Telefon: 20 62 86 10 (Mindestbestellwert 50 Euro innerhalb Berlins). Das Menü gibt es auf der Website des Restaurants.

Vincent Garcia (Mitte) und sein Team im Restaurant „Pastis“.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Pastis – Das französische Restaurant am Rüdesheimer Platz bietet von 12 bis 18 Uhr eine Mittagskarte zum Mitnehmen. Küchenchef Vincent Garcia setzt auf die typisch französische Brasserie-Küche. Die Wochenkarte enthält Kürbissüppchen (5 Euro), Baguettes (2,50 Euro), Flammkuchen (ab 9,90 Euro) oder auch ein Drei-Gänge-Abendmenü für zwei zum Vorbestellen (30 Euro). Dazu gibt es täglich wechselnd zwei Gerichte wie Boeuf Carottes (12 Euro) oder Pasta mit Miesmuscheln Marinières (12 Euro). Bestellungen über Tel. 81 05 57 69. Ab einem Bestellwert von 75 Euro wird im Umkreis von 5 Kilometern um den Rüdesheimer Platz auch geliefert. Die Karte ist online zu finden.

The Catch – Cocktails, Wein, Sushi, Sashimi, Bowls, Fisch und Meeresfrüchte in zahlreichen Variationen bietet das „The Catch“ mit seiner modernen japanischen Küche an der Mommsen- Ecke Bleibtreustraße in Charlottenburg, zum Liefern und zum Abholen. Auch Sushi-Boxen für mehrere Personen sind möglich. Bestellungen über die Website des Restaurants.

Ottenthal – Österreichische Spezialitäten stehen auf der Karte des „Ottenthal“ an der Kantstraße in Charlottenburg. Täglich bietet das Restaurant die Klassiker der Karte von 14 bis 20 Uhr zum Mitnehmen an. Ein „Freundliches Menü“ beinhaltet eine Kürbisrahmsuppe, Wiener Schnitzel und handgezogenen Apfelstrudel (28 Euro), eine Schnitzelsemmel (7 Euro), das Wiener Schnitzel (20 Euro), Kässpätzle (14 Euro) oder auch Debreziner Gulyas (18 Euro) gibt es als Einzelgerichte. Telefonische Bestellung ab 13.30 Uhr: 313 31 62. Weitere Infos auf der Website.

Zum Haxenwirt – Deftige bayrische Spezialitäten gibt es beim „Zum Haxenwirt“ nahe dem Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf. Die Karte listet Leberknödel in Rindfleischbrühe (4,20 Euro), Frittatensuppe (3,80 Euro), Münchner Wurstsalat (8,50 Euro), Salate, Brotzeitbrettl und neben vielen anderen Spezialitäten natürlich die „Schweinshax’n“ (2,60 Euro je 100 Gramm). Haxen sollten einen Tag vorher bestellt werden. Bestellung unter Tel. 822 51 33, Informationen und Karte auf der Website.

The International – Mit einem Liefer- und Abholservice will auch „The International by Bernd Risau“, das zum International Club Berlin (ICB) in Westend gehört, über den Monat kommen. Die Karte bietet Tatar (1^ Euro), Roastbeef mit Remouladensoße und Bratkartoffeln (19 Euro), Bouillabaisse (12 Euro), britische Klassiker wie knusprige Ente mit Kürbis und Minze (18 Euro), Fisch & Chips (17 Euro), Clubsandwich (15 Euro), Semmelknödel mit Waldpilzen (14 Euro) oder Wiener Schnitzel (24 Euro). Bestellungen auf der Website.