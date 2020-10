Immer sonntags: Family Lunch im “Charlotte & Fritz“

Früher war das gemeinsame Mittagessen im Kreise der Familie am Sonntag ein Muss, das aber heutzutage vielerorts aus der Mode gekommen ist. In dieser Tradition bietet jetzt das Restaurant „Charlotte & Fritz“ am Gendarmenmarkt in Mitte im Hotel „Regent Berlin“ den „Sunday Family Lunch“ für Famile und/oder Freunde an. Die Speisen seien regional geprägt und würden Kindheitserinnerungen wecken, so das Versprechen.

Das Angebot beinhaltet Gemüse und Salate der Region, die in Gläsern und Schalen am Tisch serviert werden, anschließend eine Sonntagsseite. Danach folgt eine Auswahl zwischen vier Gerichten: Sonntagsbraten, Geflügel, Fisch oder vegetarisch. Den Abschluss bilden Desserts aus der hauseigenen Patisserie, die zum Teilen gedacht sind oder eine Auswahl von Rohmilchkäsen.

Das Menü kostet 69 Euro pro Person (Kinder bis 6 Jahre kostenfrei, Kinder von 7 bis 12 Jahre: 30 Euro) und beinhaltet neben den Gerichten ein Glas Schaumwein zur Begrüßung, Wasser und eine Kaffeespezialität. An Feiertagen gibt es einen Aufschlag von 15 Euro pro Person.

„Sunday Family Lunch“ im „Charlotte & Fritz“, jeden Sonntag, 12 bis 15 Uhr, Reservierung unter: www.charlotteundfritz.de oder Tel. 20 33 63 63.