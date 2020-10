Pop-up-Restaurant "Gemütlich" zieht ins "Grand Hyatt"

Das Pop-up-Restaurant "Gemütlich" zieht ab dem 15. Oktober in das "Grand Hyatt" Berlin am Potsdamer Platz. Chefkoch Holger Joost wird fünf verschiedene Käsefondue-Variationen und vorweihnachtliche Gerichte präsentieren.

In den vergangenen zwei Jahren war das Pop-up-Restaurant am Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt zu finden. In diesem Jahr zieht es in die Bar des Grand Hyatt, das "Jamboree". Neben Käsefondues gibt es Winzerglühwein, Ingwer-Zitronen-Punsch oder Ragout vom Berliner Dry Aged Beef.

Angeboten werden die Fondues unter Namen wie "Never do the same mistake twice. Unless it's hot" (Fondue mit Chili, 21,50 Euro), "I have mixed drinks about feelings" (Fondue mit Bier und Speck, 22 Euro) oder "My head says gym, but my heart says truffle" (Fondue mit Wintertrüffel, 25 Euro).

Jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr gib es ein "All you can eat"-Angebot für 27,50 Euro pro Person. Angeboten werden die Fondues bis Januar 2021.

"Gemütlich" im "Jamboree" im "Grand Hyatt Berlin", Marlene-Dietrich-Platz 2, 10785 Berlin, Dienstag bis Samstag, von 18 bis 23 Uhr. Reservierungen: Tel. 25531572 oder per Mail: gemuetlich@hyatt.com