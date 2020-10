Die Terrasse des "The Grand" soll bis in die kalte Jahreszeit hinein geöffnet bleiben.

Nach einem knappen halben Jahr hat das "The Grand" in Mitte wieder geöffnet - mit veränderten Öffnungszeiten.

Restaurant und Bar "The Grand" hat wieder geöffnet

Fast ein halbes Jahr hatte das "The Grand" in MItte geschlossen. Seit dem 1. Oktober empfängt das Restaurant und Cocktailbar wieder Gäste. Die Terrasse soll bis in den Winter hinein geöffnet bleiben. Küchenchef Thilo Roth serviert weiterhin französische Grand-Hotel-Klassiker, der Club im Obergeschoss bleibt allerdings wegen Corona vorerst geschlossen.

"Nach der langen Zeit freuen wir uns darauf, Restaurant und Bar wieder zu öffnen", sagt Betriebsleiter Matthias Martens.

Das "The Grand" hat künftig Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet. An den Wochentagen sorgt ein DJ für musikalische Untermalung im Resrtaurant. Für die Sicherheit sorgen viel Platz, hohe Wände und Private-Dining Suites.

The Grand, Hirtenstraße 4, 10178 Berlin, Restaurant: Mittwoch bis Samstag, 18 bis 0 Uhr (Küchenschluss), Bar: Mittwoch bis Samstag, 18 Uhr bis open end. Reservierung per Mail an: restaurant@the-grand-berlin.com oder auf der Website.