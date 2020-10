Sven Metzner ist neuer Küchenchef im "Duke"

Der 33-Jährige tritt die Nachfolge von Florian Glauert im "Duke" im Hotel "Ellington" an.

Neues Gesicht im Restaurant "Duke" im Hotel "Ellington Berlin" an der Nürnberger Straße in Schöneberg. Dort tritt dieser Tage Sven Metzner die Nachfolge des langjährigen Küchenchefs Florian Glauert an, der das Hotel vor einigen Wochen verlassen hatte.

Der 33-jährige Berliner hat zuvor in Hotels und Restaurants in Deutschland und der Schweiz gearbeitet, zuletzt im "Estrel Berlin". Im "Ellington" wird Metzner nicht nur das "Duke" übernehmen, sondern auch für den Bankett-Bereich und das Frühstück verantwortlich zeichnen.

Das "Duke" hat zurzeit noch geschlossen, soll aber Mitte oder Ende Oktober wieder öffnen, dann mit neuem Konzept. „Unser Angebot wird klassisch und modern, international, regional und bodenständig. Wir möchten auf Kontinuität setzen, auf ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und eine Karte, die Lust aufs Wiederkommen macht und Berliner und Hotelgäste anspricht“ sagt Metzner.

Metzner freut sich über die neue Aufgabe. Er will auch den Bankettbereich des Hauses weiterentwickeln, dabei aber auch auf Bewährtes setzen. Der leger-lockere Charme des Restaurants soll weiter im Mittelpunkt stehen.

Das "Ellington" wurde 2007 an der Nürnberger Straße eröffnet. Die vergangenen neun Jahre leitete Florian Glauert die Küche, bevor er Anfang Juli das Hotel verließ. Restaurant und Sommergarten waren wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten geschlossen.