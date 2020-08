„Nobelhart & Schmutzig“: Foodboxen für den Hausgebrauch

Seit der Eröffnung des „Nobelhart & Schmutzig“ an der Friedrichstraße 218 in Kreuzberg im Februar 2015 hat sich das Restaurant zum politischsten Deutschlands entwickelt. „Brutal lokal“ ist seitdem das Motto des mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Restaurants, um die LebensmittelproduzentInnen im Berliner Umland in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Wie weit das „Nobelhart & Schmutzig“ mit diesem Konzept bereits gekommen ist, zeigt auch die Platzierung des Restaurants auf der Liste der The World’s 50 Best Restaurants (Platz 57).

„Nobelhart & Schmutzig Daheim“: Die Foodbox für zu Hause

Doch natürlich hat die Covid-19-Krise auch in Berlin nicht Halt gemacht, und so hat das Team um Betreiber Billy Wagner bereits im März „Nobelhart Schmutzig Daheim“ konzipiert. Ein Onlineshop, der all jenen, die auch weiterhin von außerhäusigen Frivolitäten Abstand nehmen möchten, die Möglichkeit bietet, sich etwas „Nobelhart“ in das eigene Zuhause zu holen. Ebenso brutal lokal und kompromisslos gut. Neu sind brutal lokale Foodboxen, die bereits ab 35 Euro inklusive Versand und Mehrwertsteuer erhältlich sind. Ideal für all jene, die handwerklich hergestellte Lebensmittel aus der Region schätzen und mit ihrem Einkauf das Überleben ausgewählter ProduzentInnen unterstützen möchten. „Schließlich ist Essen immer auch ein politischer Akt, und Politik wird heute nun mal mit dem Einkaufszettel gemacht“, so Wagner.

Die Einstiegsbox zum Preis von 35 Euro inklusive Versand innerhalb von Deutschland kommt in einem stabilen Karton des Berliner Unternehmens Kartonfritze und beinhaltet selbst gebackene und mit Eisenkrautzucker bestäubte Weihnachtskekse im Glas, getrocknete Äpfel von Isak Gumpert vom Lebensgut Pommritz in Hochkirch, Verbene von Olaf Schnelle (Vorpommern-Rügen) und Uwe Marschke (Brandenburg) im Beutel, Walnüsse von der Wallnussmeisterei Böllersen im Nord-Westen Brandenburgs sowie hausgemachte Zwiebelmarmelade mit Zwiebeln von der Domäne Dahlem.

Wer Lust auf mehr gute Lebensmittel hat, kann auch eine der größeren Boxen bestellen. Die mittlere Box zum Preis von 60 Euro inklusive Versand innerhalb Deutschlands beinhaltet neben den oben genannten Produkten ein Wacholderöl, hergestellt mit feinstem Rapsöl und frischen Wacholderbeeren von der Müritz, eine aromatische geräucherte Butter sowie hausgemachte Haselnuss-Röstmalz-Paste mit Nüssen von Martin Stimmer aus Bayern und Malz von der Rhön Malz.

Getoppt wird dieses Paket von der großen Box, die zum Preis von 115 Euro inklusive Versand innerhalb Deutschlands erhältlich ist. Zusätzlich zu allen in der mittleren Box vorhandenen Produkten enthält diese Box noch eine Flasche Riesling vom Weingut Martin Müllen (Mosel) sowie Koriandersaatöl von der Ölmühle an der Havel.

Freude am Schenken, auch mit Blick in Richtung Weihnachtszeit

Wer Freude an einer besonders schönen und gleichzeitig nachhaltigen Verpackung hat, der kann noch eine Kochschürze von Frank Leder zum Preis von 16 Euro dazu bestellen. Diese wird dann für die kleine und mittlere Box wie ein Furoshiki – ein in Japan traditionell für Geschenke verwendetes, umweltfreundliches Wickeltuch aus Baumwolle – verwendet. Bei der großen Box befindet sich die Schürze im Karton selbst.

Bestellungen nimmt das „Nobelhart & Schmutzig“ ab dem 15. September und spätestens bis zum 21. Dezember 2020 online entgegen. Bezahlt werden kann sowohl via Paypal als auch mit Kreditkarte. Bestellungen nach Österreich oder in die Schweiz werden mit einem zusätzlichen Porto berechnet.