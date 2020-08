Der Geschmack Jerusalems für die eigene Küche

Wer schon einmal in Jerusalem war, der weiß: In den verwinkelten Märkten der Altstadt sind die Gerüche von Gewürzen, Kebab, Granatapfel, Hefe, Halva und Tee allgegenwärtig. Genau so vielfältig wie dieser Aromenteppich ist die Küche der Stadt, deren Besuch sich auch unter kulinarischen Aspekten unbedingt lohnt. Ein Stück dieser Welt, die mehr zu bieten hat als Hummus und Falafel, hat die Berliner Journalistin Vanessa Schlesier in ihrem Buch „Jerusalem. Rezepte, Restaurants, Geschichten“ (at Verlag, 256 Seiten, 29,90 Euro) zusammengetragen. Die Expertin für Israel und den Nahen Osten hat traditionelle Gerichte aus dem orthodoxen Viertel Mea Shearim genau so versammelt wie solche aus den Szenerestaurants der Stadt. Dazu gibt es Menschen und Geschichten hinter den Rezepten und atmosphärische Fotos von Malte Jäger.

Jerusalem: Rezepte, Restaurants, Geschichten

Das Lese- und Kochbuch ist eine kulinarische Entdeckungstour durch Jerusalem. In lebendigen Texten und beeindruckenden Fotos stellen Autorin und Fotograf ausgewählte Restaurants, Cafés und Bars vor, verraten ihre Rezepte, erzählen die Geschichten ihrer Entstehung und porträtieren ihre Köchinnen und Köche. Jerusalems Küche ist bunt, dynamisch, jung und kreativ. Besonders am Shuk, der hier Mahane Yehuda heißt, ist die Besonderheit der israelischen Küche sichtbar. An den langen Ständen in den Gassen findet der Besucher der Stadt alles, was das Herz begehrt. Rund um den Markt sind beliebte Restaurants und Cafés entstanden, wie das „Machneyuda“, das wochenlang ausgebucht ist, oder das „Azura“, in dem es vor allem traditionelle Gerichte der aus der Türkei eingewanderten Familie gibt.

Jerusalem-Restaurantführer mit Rezepten

Das Kochbuch ist zugleich auch Stadtführer: Gegliedert nach Stadtvierteln führt Vanessa Schlesier die Leser zu den schönsten Restaurants, Bars und Cafés vom Mahane-Yehuda-Markt nach Mea Shearim, über die Jaffa Street und Talbiya nach Mamilla, durch das Künstlerviertel und die Altstadt nach Ostjerusalem bis Sheikh Jarrah und Abu Gosh. Nirgendwo beeindruckt Israels Küche so sehr durch ihre Vielfalt und Kreativität wie in Jerusalem, der Stadt, die schon immer ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen war. Hier treffen sich Menschen aus der ganzen Welt: Israelis, Palästinenser, Aramäer, Marokkaner, Äthiopier, Jemeniten, Menschen aus Osteuropa. So unterschiedlich wie die Herkunft ihrer Bewohner ist, so vielfältig sind die Gerichte der arabisch-levantinischen und der klassisch europäisch-jüdischen Küche.

Die Berliner Autorin Vanessa Schlesier lebte lange Zeit in Jerusalem.

Foto: AT Verlag

Seit viertausend Jahren wechselten sich Juden, Perser, Römer, Griechen, Araber, Kreuzfahrer, Türken und Briten in Jerusalem als Herrscher ab. Sie alle brachten ihre Kochtradition und ihre Rezepte mit. Auf den Tellern Jerusalems findet man Einflüsse aus Zentralasien und Nordafrika, aber auch aus Osteuropa, Mesopotamien und Anatolien. Die palästinensische Küche fügte typische Gerichte der Levante hinzu. Ergänzt werden sie durch den Einfluss christlicher Pilger aus aller Welt, etwa orthodoxer Russen, koptischer Äthiopier oder Evangelikaler aus dem Mittleren Westen der Vereinigten Staaten und aus Brasilien.

So gibt es nicht das eine Aroma, das Jerusalem bestimmt. Aber die Gerichte haben doch Gemeinsamkeiten: Die Zutaten sind saisonal und lokal, beinhalten vor allem Obst und Gemüse, Olivenöl und Weizen. Jerusalems Köche nutzen frische Kräuter und besonders intensive Gewürze, die es in der alten Handels- und Pilgerstadt schon seit Jahrtausenden gibt. Und noch eine Gemeinsamkeit: Die Portionen sind groß, die Gastfreundschaft ist noch größer. Dieses Buch macht Appetit: auf eine Küche, die weltweit einzigartig ist – und auf die ebenso einzigartige Stadt Jerusalem.