Kulinarische Weltreise im „Roca“ im „Waldorf Astoria“

Berlin. Carsten Kypke, Executive Chef im Restaurant „Roca“ im „Waldorf Astoria“ an der Hardenbergstraße in Charlottenburg ist weit gereist – und das merkt man jetzt auch seiner Karte an.

Für den Sommer hat der Küchenchef ein neues Menü kreiert, das sich auf das Wesentliche mit besten Produkten aus aller Welt fokussiert: original Burrata aus Apulien (mit Basilikumpesto, Taggiasca Oliven und geschmorter Tomate für 13 Euro), Königskrabbe aus Norwegen (mit Granny Smith, Chioggia-Rübe und Paprika für 17 Euro) und Dry aged Rinderfilet (mit Spinat und gebackener Kartoffel für 38 Euro) aus dem Berliner Umland.

„Verarbeitet zu Gerichten, die ich kennen und lieben gelernt habe auf meiner Reise durch die Welt“, so Kypke. Geöffnet ist zum Lunch oder Dinner von 12 bis 22 Uhr.