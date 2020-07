Florian Glauert verlässt das "Ellington"

Florian Glauert war knapp neun Jahre Küchenchef im Hotel "Ellington" an der Nürnberger Straße.

Nach fast neun Jahren verlässt Florian Glauert das Hotel "Ellington" an der Nürnberger Straße in der City West. Dort hatte er unter anderem auch die Küche des Restaurants "Duke" geleitet. Das teilte das Hotel am Mittwoch mit.

Glauert sei es gelungen, das "Duke" in wichtigen Restaurantführern fest zu etablieren, viele Gäste zu begeistern und alle kulinarischen Bereiche des Hotels zu wirtschaftlichem Erfolg zu führen, heißt es in der Mitteilung. Man habe sich einvernehmlich getrennt.

Hoteldirektorin Tina Brack wünschte Florian Glauert alles Gute für den beruflichen Weg, "man wird ziemlich sicher noch viel von ihm hören". Derzeit seien Restaurant und Sommergarten noch nicht wieder geöffnet, da das wirtschaftlich unter den jetzigen Bestimmungen nicht sinnvoll sei. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht offenbar noch nicht fest. Brack: "Über ein verändertes Konzept, eine neue Besetzung der Schlüsselposition in der Küche des 'Ellington' Hotels Berlin und des Restaurants denken wir derzeit nach", so Brack.

Glauert erklärte: "Ich hatte als Küchenchef stets ein Team, das mich durch seine großartige Arbeit immer unterstützt hat. Dafür danke ich jedem Einzelnen von Herzen."