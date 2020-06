Schiffbauerdamm - Berlins wohl längste Sommerterrasse

Fünf Gastronomen haben sich am Schiffbauerdamm zusammengetan und die Spreeuferpromenade neu gestaltet.

Der Schiffbauerdamm war immer schon eine gute Adresse für Sommerabende. Direkt an der Spree, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße konnten Gäste unter acht Restaurants wählen, um es sich gemütlich zu machen: das italienische Restaurant "Vaporetto", die rheinische Institution "Ständige Vertretung" oder kurz "StäV", die "Berliner Republik", "Murphy's Irish Pub", das "Brechts Steakhaus", die Piano Bar "Vindent", die Weinbar "Bar à Vin" und das französische Restaurant "Ganymed Brasserie". Das Angebot reicht also von Austern über Steak, "Halve Hahn", Kölsch bis hin zu Wein und Guinness.

Die fünf Betreiber der Restaurants haben sich jetzt zusammengeschlossen und in Eigenfinanzierung gemeinsam mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt das Ufer mit einem Geländer und einer Befestigung gestaltet und so Berlins wahrscheinlich längste Sommerterrasse geschaffen, die kürzlich eröffnet wurde.

Michael Pankow von der "Ganymed Brasserie", der "Bar à Vin", dem "Brechts" und "Vincent" sagt: „Wir Gastronomen fühlen uns wohl in diesem Kiez und möchten gemeinsam allen Gästen unvergessene, kulinarische Momente bereiten. Die neugestaltete und nun eröffnete Spreeuferpromenade ist ein Highlight für die Stadt. Es ist die längste und schönste Spreeterrasse in Mitte, dem Herzen Berlins.“

Die "Fünf vom Schiffbauerdamm", wie sich der Zusammenschluss nennt, wollen in Zukunft Events und Attraktionen beisteuern, vom Flanierfestival bis zum Kunstmarkt.

Jörn Brinkmann ("Ständige Vertretung"): „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Nachbarn und Berliner*innen mit der neuen Terrasse wieder eine zentrale und schöne Anlaufstelle zur Erholung bieten zu können. Als kleiner, flexibler Zusammenschluss werden sich Die Fünf vom Schiffbauerdamm weiterhin dafür einsetzen, den umliegenden Kiez für Flaneure, Kunst-, und Kulturinteressierte attraktiv und bekannt zu machen.“