Zum Lunch ins Sternerestaurant

Sternekoch Sauli Kemppainen in seinem Restaurant "Savu" am Kurfürstendamm in Berlin.

Berlin. Die Zeiten, in denen sich Sebastian Frank darüber freute, coronabedingt so viel Zeit wie noch nie mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern zu verbringen, sind endgültig vorbei. Seit sein Restaurant „Horváth“ am Paul-Lincke-Ufer 44a in Kreuzberg wieder geöffnet hat, schiebt der Zwei-Sterne-Koch von Freitag bis Sonntag Doppelschichten. „Ich bin ja schließlich der einzige, der hier 24 Stunden am Stück arbeiten darf“, sagt der 38-Jährige und lacht. Von 12 bis 15 Uhr gibt es nun, zusätzlich zum regulären Abendangebot, auf der Terrasse einen Lunch mit Gasthausklassiker aus Franks österreichischer Heimat. Neben Spezialitäten wie Wiener Schnitzel mit Petersilienerdäpfeln (26 Euro), Kalbsrahmgulasch mit Rahmnocken (24 Euro) oder Kaiserschmarrn mit Erdbeeren und Vanilleeis (15 Euro) gibt es auch die Möglichkeit, nach vorheriger Reservierung ein Vier-Gänge-Menü aus der Abendkarte für 100 Euro ohne Weinbegleitung zu genießen.