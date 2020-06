Küchenchef Meir Adoni bietet zur Wiedereröffnung kein à la carte an, dafür ein besonderes 6-Gänge-Menü.

"Layla" öffnet am 25. Juni mit "Welcome-Back-Menü"

Das "Layla" am Anhalter Bahnhof öffnet am 25. Juni nach der coronabedingten Schließungspause wieder seine Türen. Bei Küchenchef Meir Adoni trifft dann wieder mediterrane Moderne auf orientalische Tradition.

Den Gästen wird vorläufig kein à la carte angeboten, sondern ein spezielles "Welcome-Back-Menü" in sechs Gängen. Dieses besteht aus bekannten und neu interpretierten Gerichten der israelischen Küche. Dazu gehören das Geräucherte Auberginencarpaccio mit Tahini, Dattelhonig, PÜistazien, Fetaschnee, Rosenblüten sowie ein Hamachi Sashimi mit Gelbschwanzfisch, Chili-Dressing, Tzatziki, Sellerie-Wurzel mit Fenchelsamen und Yuzu-Schaum oder Lachuch, ein jemenitisches Fladenbrot mit Oktopus-Salat, karamellisierten Zwiebeln. Für Vegetarier gibe besondere Alternativen. Das Menü kostet 55 Euro pro Person.

Meir Adoni hat sich in Israel und New York mit seinen Restaurants bereits einen Namen gemacht. Er widmet sich im "Layla" der traditionellen Küche des Mitterlen Ostens. Das Layla existiert seit 2018 in Berlin.

Ab dem 25.6. hat das "Layla" Donnerstag bis Sonnabend von 19 bis 22 Uhr geöffnet.

"Layla", Möckernstraße / Hallesche Straße, 19063 Berlin. Tel. 0151 / 22563654. Mail: hello@layla-restaurant.com