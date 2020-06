Neue Öffnungszeiten im "Data Kitchen"

Eigentlich war das Konzept der "Foodwall" im "Data Kitchen in Mitte dazu gedacht, den Gästen das Leben einfacher zu machen. In Corona-Zeiten ist sie jedoch die vor allem die perfekte Umsetzung der Kontaktlosigkeit zwischen Gästen und Personal.

“Wir haben die Data Kitchen 2016 entworfen, um unseren heutigen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Ursprünglich war die Idee, das Leben unserer Gäste einfacher zu machen - Sie können ihr Essen vorbestellen und so Slow Food trotzdem schnell und einfach in unserem Restaurant genießen", sagt Cookie Heinz Gidullis. "Wir hätten nicht gedacht, dass unser innovatives Gastronomiekonzept am Ende die Antwort auf die neuen Vorschriften des Gastgewerbes sein würde. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, für den Anfang versprechen wir unseren Kunden aber einen Moment der Sorglosigkeit.” ​

Das Prinzip des Restaurants ist die Bestellung und Bezahlung über die Website und App. Das Essen wird dann frisch zubereitet und ist zum gewünschten Zeitpunkt zum Abholen über die Foodwall bereit.

Seit Kurzem hat das Restaurant mittags und abends geöffnet. Chefkoch Alex Brosin hat zudem ein neues sommermenü kriert, das aus fünf vegetarischen und veganen 3-Gänge-Menüs besteht - mit Fleisch- und Fisch-Optionen. Ein Mittagsmenü kostet zwischen 8 und 16 Euro.

"Data Kitchen" (Data Space by SAP), Rosenthaler Straße 38, 10178 Berlin, Montag bis Freitag, 11.30 bis 22 Uhr.