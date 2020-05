Lieferservice für Abwechslung in der heimischen Küche

Noch bieten Berliner Restaurants in der Corona-Krise Genuss für zu Hause an.

Noch sind die Restaurants geschlossen, Berliner Gastronomen setzen also bislang weiter – Stand Freitag – auf Angebote zum Liefern und Abholen. Erst seit Mittwoch dabei ist zum Beispiel das „Diekmann“ an der Meinekestraße in Charlottenburg. Dort gibt es montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr zur Abholung beispielsweise Bretonische Fischsuppe à la Diekmann (9,50 Euro), Hühnerfrikassee (9,50 Euro), Gulasch vom Aubrac-Rind (9,50 Euro), Beilagen wie Kartoffel-Chipotle-Stampf, Selleriecreme oder Fregolasalat (je 3,50 Euro). Alle Gerichte sind in Einmachgläsern verpackt. www.diekmann-restaurants.de