Sternerestaurant „Ernst“ schließt bis zum Herbst

Das „Ernst“ im Wedding hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Fine-Dining-Szene in Berlin entwickelt. 2019 gab es den ersten Stern für das kleine Restaurant in der Gerichtstraße 54, in diesem Jahr wurde er vom Guide Michelin bestätigt. Doch Anfang Mai schließt das Restaurant mit seinen zwölf Sitzen für einige Monate, wie Dylan Watson-Brawn mitteilte. Nach vier Jahren werde Gastgeber Christoph Geyler das „Ernst“ verlassen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ihn zu ersetzen, würde schon die Persönlichkeit des Restaurants verändern. Stattdessen wolle man sich Zeit nehmen um über das Format noch einmal neu nachzudenken. Zudem solle das Restaurant kleiner werden, intimer und interaktiver. Auch einige Design-Anpassungen werde es geben. Im Herbst soll das „Ernst“ dann wieder öffnen.

( BM )