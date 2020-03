Eine Hotelbar ist normalerweise eine Hotelbar. Doch im „Jamboree“, der Bar im „Grand Hyatt“ am Potsdamer Platz ist das jetzt anders. Denn dort kann man ab sofort auch mittags essen. Das „Jamboree“ schließt damit ein wenig die Lücke, die durch den Umbau der Potsdamer Platz Arkaden gerissen wurde. Denn die werden bis 2021 umgebaut.

Naoto Kono, Seiji Yagami und Junichi Oboshi sind japanische Ramen-Experten, Sushimeister aus dem benachbarten Hotel-Restaurant „Vox“ und Macher des neuen Mittagsangebotes. Sie präsentieren mittags Ramen-Suppen, japanische Nudelsuppen mit Tiefgang. Auf der handlichen Karte stehen Misosuppe mit Tofu, Seetang und Lauch (6 Euro), Grand Miso mit zusätzlich frischen Meeresfrüchten (8 Euro), Yasay, eine vergane Brühe mit Sojasprossen, Shiitake Pilzen, Wakame Algen und Sesam (7 Euro) oder auch Kaisen mit Riesengarnelen, Meeresfrüchten und Wakame-Algen (12 Euro). Eine echte Empfehlung ist das Toriteriyaki, gebratenes Hühnerfleisch in einer dunklen Brühe und Chashumen, eine Brühe mit Schweinebauch, Soja, Baumbussprossen und gekochtem Ei (beide 9 Euro).

Die Brühen entstammen Fonds, die zwei Tage lang gekocht werden, wie Joost erzählt – und was man auch schmeckt, denn die Geschmacksfülle ist markant. Dazu gibt es die frischen Einlagen, die das Gericht sättigend, aber auch sehr leicht machen. Dazu sind die Gerichte wenige Minuten nach dem Bestellen auf dem Tisch, was auch dem gestressten Büroangestellten mit einer knapp bemessenen Mittagspause genug Zeit für das Genießen lässt. Gut gelungen ist auch das vegetarische Curry (9 Euro), das Fleischliebhaber noch mit Huhn (plus 3 Euro) oder Garnelen (5 Euro) erweitern können und das mit seiner Schärfe munter macht, ohne aber Schmerzreize auszulösen. Die Atmosphäre ist zwanglos und herzlich, der Service bemüht. Im Sommer will Küchenchef Holger Joost das Angebot um Salate erweitern, im Frühjahr kommt frischer Spargel hinzu. Das „Jamboree“ ist damit eine echte neue Mittagsalternative für Einheimische und Touristen am Potsdamer Platz.