Pop-up-Restaurant: Mexiko zu Gast im "Waldorf Astoria"

Noch bis zum 15. März kann man authentische mexikanische Küche in der 1. Etage des "Waldorf Astoria" erleben.

Mexiko am Hardenbergplatz: Noch bis zum 15. März kann man mexikanische Küche im Waldorf Astoria erleben. Unter dem Motto "Waldorf Astoria x Bésame Mucho Pop-Up" kreiert der Küchenchef des "Bésame Mucho" in Mailand Klassiker wie Tacos und Cocktails wie Tepache mit Mezcal und Ananas. Nachos und Burritos fehlen hingegen.

"Bésame Mucho" entstand mit der Ausschreibung für das Restaurant des mexikanischen Pavillons bei der Expo Mailand im Jahr 2015. Daraus entstand schließlich ein Restaurant, in dem Mario Espinosa traditionelle und innovative Küche kombiniert. Das Menü haben 28 mexikanische Köche zusammengestellt, um die kulinarische Vielfalt des Landes darzustellen.

Im ehemaligen "Les Solistes by Pierre Gagnaire" in der 1. Etage des Waldorf gibt es nun Guacamole (7 Euro), Ceviche Verde (16 Euro), Caesar Salat Tijuana Style (12 Euro, mit Hähnchen 19 Euro), diverse Tostadas, z.B. mit Thunfisch (16 Euro) oder Garnelen (14 Euro), Tacos in verschiedenen Variatioinen (12 bis 14 Euro) oder bei den Hauptspeisen Spanferkel "Michoacán Stil" (24 Euro), Oktopus "Zarandeado" (24 Euro) oder gegrillte Rinderrippchen "Oaxaca Stil" (70 Euro, für zwei Personen).

Ein 6-Gang-Degustiationsmenü mit wöchentlich wechselnden Gängen kostet 60 Euro pro Person.

"Bésame Mucho" im Waldorf Astoria, bis 15. März, Dienstag bis Sonnabend, 18-23 Uhr, Hardenbergstraße 28, 10623 Berlin. Reservierungen: Tel: 814 000-2450, bei Open Table oder E-Mail: berlin.tasteof@waldorfastoria.com