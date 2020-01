Rustikales Italien-Gefühl in der Trattoria „Pane e Vino“

Mahlsdorf. Die Hönower Straße in Mahlsdorf ist nicht gerade pittoresk zu nennen: Autohäuser, Durchgangs-Verkehr und Einfamilienhäuser bestimmen das Bild. Umso schöner, wenn irgendwann das orangefarbene Haus der Trattoria „Pane e Vino“ auftaucht. Der Besucher sieht sich beim Eintreten in ein traditionelles italienisches Gasthaus versetzt. Weniger mediterrane Säulenoptik als rustikaler Holzhütten-Stil bestimmt das Bild. An den Wänden zeugen große Wandgemälde von der Postkartenidylle eines vergangenen Italiens.

In der Trattoria duftet es nach altem Holz und brennenden Kerzen. Einmal am am gedeckten Tisch Platz genommen, werden Brot und Oliven gereicht. Das Angebot an Speisen ist reichhaltig, aber nicht überbordend. Untypisch für italienische Restaurants ist die Auswahl an Pizzen überschaubar.

Kalbsleber, Fischgerichte und Antipasti

Dafür werden von Parmaschinken über Kalbsleber bis zum Rumpsteak traditionelle Fleischgerichte angeboten. Auch die Fischkarte bietet genügend Auswahl. Wer sich nicht entscheiden kann, findet auf der Tageskarte weitere Vorschläge. Einmal bestellt, kommen die Gerichte recht zügig an den Tisch. Unaufdringliche italienische Musik sorgt derweil für die richtige Stimmung: Statt großer Arien sind italienischer Jazz und Rock angesagt.

Antipasti reichen von gefüllten Champignons über Foccacia bis zur Fischsuppe. Die Pasta schmeckt ausgewogen, gekonnt gewürzt und mit einer gehörigen Portion Knoblauch. Auch die Pizza überzeugt nicht nur geschmacklich: Aus dünnem Teig, weit ausgerollt, liegt die handgemachte italienische Nationalspeise auf dem Teller.

Die Preise sind angemessen bis günstig: Pizza und Pasta-Gerichte kosten höchstens 10 Euro, Carne e Pesce sind für 12 bis 20 Euro zu haben. Hervorzuheben ist schließlich die Getränke-Auswahl: Im Angebot sind ausgewählte italienische Flaschenweine. Falls gewünscht, hilft die freundliche Bedienung auch mit einer Auswahl an Grappa-Sorten weiter.

Trattoria Pane e Vino, Hönower Straße 176. Geöffnet ist täglich von 11.30 bis 23 Uhr. Abends ist eine Reservierung unter Tel. 53 02 15 70 zu empfehlen.