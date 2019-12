Kalbsbulette in stilvollem Ambiente im „Ella“ am Kanzleramt

Mitte. Wenn man es genau nimmt, dann ist das „Ella“ im Hotel „Steigenberger am Kanzleramt“ ja eher in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Aber Kanzleramt klingt sicherlich besser. In Nachbarschaft der kulinarischen Einöde des Bahnhofs mit seinen Systemgastronomie-Ablegern folgt Küchenchef Manuel Eich, der unter anderem im Münchner Hotel „Bayerischer Hof“ und im „Cairns Hilton“ in Australien gearbeitet hat, den klassischen Prinzipien der gehobenen Küchen: Nachhaltigkeit und Regionalität. Und das heißt, er konzentriert sich auf Spezialitäten aus Berlin und Brandenburg in modernen Interpretationen – ohne die Belange der Touristen aus den Augen zu verlieren, weshalb sich auch das obligatorische Wiener Schnitzel und ein hauchdünnes Carpaccio mit Apfeldressing und Bergkäse (14 Euro) auf der Karte befinden. Wir möchten „einen Ort schaffen, an dem Berliner und Touristen gleichermaßen das kulinarische Berlin in seiner Vielfalt und von seiner besten Seite erleben“, sagt auch Gabriele Maessen, General Manager des Hotels. In keiner anderen deutschen Stadt habe sich die Gastronomie-Szene so rasant und positiv entwickelt wie hier in Berlin.

Gebackenes Landei im „Ella“.

Foto: Andreas Rehkopp

Signature Dishes sind aber eher das Gebackene Landei mit Radieschen, Sellerie, Saiblingskaviar und Dill (12 Euro) oder die Kalbsbulette mit Mostrichschaum, Röstzwiebeln, einem warmen Kartoffel-Gurken-Salat und einer gerösteten Brotscheibe an dunklem Jus (24 Euro). Eich setzt vorwiegend auf Tiere aus regionaler Züchtung – immer nach dem Motto „lokal, frisch, modern“. Auch Vegetarier und Veganer kommen nicht zu kurz. Das Restaurant ist hell und freundlich in Gold und Schwarz eingerichtet, im Stil eines Salons, was als Hommage an die 20er-Jahre verstanden sein will.

Restaurant „Ella“, Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin, Mo.-Fr., 12-14 und Di.-Sbd., 18-23 Uhr. Sonntags geschlossen. Reservierungen telefonisch unter 740743-822 oder per E-Mail unter kanzleramt-berlin@steigenberger.com.