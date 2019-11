Das KaDeWe hat zwei neue Restaurants

Blick in die neue „Laggner Schwemme“ in der 6. Etage des KaDeWe

Mit einem halben Jahr Verzögerung haben Josef Laggners neuste Restaurants im KaDeWe geöffnet. Seit Donnerstag gibt es eine Filiale des „Lutter & Wegner“ sowie seit Anfang der Woche die neue „Laggner Schwemme“. Beide sitzen in der sechsten Etage des Luxuskaufhauses am Tauentzien in Schöneberg.

Das Besondere: Beide Restaurants sind von den Öffnungszeiten des KaDeWe unabhängig. Wenn das Kaufhaus geschlossen hat, können die Gäste über einen separaten Eingang in die Lokale gelangen. Zudem wird es einen direkten Aufzug auf der Seite vom Wittenbergplatz geben, der laut Pressemitteilung am 28. November geöffnet werden soll.

Möglich wurde das Ganze durch den Umbau der 6. Etage des KaDeWe. Dafür wurden die ehemaligen Kühlräume mit ihren 400 Quadratmetern aufgelöst. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für Mai geplant, doch es wurde November, bis alles fertig war.

Bayerische und österreichische Gerichte in Laggner-Restaurants im KaDeWe

Josef Laggner (Archivbild)

Foto: Franz Michael Rohm

Beim gastronomischen Konzept bleibt sich Laggner treu. In der „Laggner Schwemme“ mit den 160 Sitzplätzen kommen typisch bayrische und österreichische Gerichte auf die Tische, darunter Wiener Schnitzel, bayrische Knödel, Bratwürstel vom Holzkohlegrill oder Schweinshaxen.

Das halb so große „Lutter & Wegner“ setzt auf österreichische Gerichte. Dazu gibt es in deckenhohen Flaschenregalen 150 unterschiedliche Weine aus Österreich und Deutschland. „Die Sechste ist eigentlich kein Kaufhaus sondern Kult“, sagt der gebürtige Salzburger Laggner. „Wir wollen das Highlight im KaDeWe sein“, so der Gastronom, der 20 größere Lokale sein eigen nennt und in dem Kaufhaus 1,5 Millionen Euro investiert hat.

