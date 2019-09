Früher Freudenhaus, heute Café - das PapalaCup

Das familiengeführte PapalaCup auf der Roten Insel am Südkreuz hat das Zeug zum Lieblingscafé. Der erste Wohlfühlfaktor: Es ist im Vintage-Stil gemütlich und fantasievoll eingerichtet. Der zweite: Es gibt wunderbaren hausgemachte Kuchen, auch vegan und glutenfrei, die Karte bietet verlockende Gerichte, egal ob für Fleischesser, Vegetarier oder Veganer. Weshalb aus vielen Besuchern seit der Eröffnung vor drei Jahren begeisterte Stammgäste wurden, hat noch mehr Gründe: Hier stimmt der Service, die Herzlichkeit kommt dazu. „Manche rufen schon aus dem Zug an: Wir sind gleich am Südkreuz, habt ihr noch einen Tisch frei?“, erzählt Patricia Brumme. Vor drei Jahren hat die Österreicherin aus Graz das „PapalaCup – Café und Gaumenzirkus“ eröffnet. In dem heruntergekommenen ehemaligen thailändischen Etablissement an der Gotenstraße steckt viel steirische Liebe, wie sie sagt. Was bedeutet der Name PapalaCup? „Meine Tochter, die ebenso wie der Sohn und Schwiegersohn mit in dem Café arbeitet, hatte bei der Namenssuche irgendwann gerufen: Ach Papperlapapp, nein, Papalacup!“

PapalaCup, Gotenstraße 55, Tempelhof-Schöneberg, 030/23 39 98 09, geöffnet: Di.-So., 9–19 Uhr, Küche 9–18 Uhr, Montag Ruhetag. Im Internet unter: www.papalacup.de.