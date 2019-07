Alles im Zeichen des Biers

Sommerzeit, das heißt auch Biergartenzeit. Wer von den üblichen Ablegern der bajuwarischen Gemütlichkeit in Berlin genug hat, der könnte das BRLO BRWHOUSE am U-Bahnhof Gleisdreieck versuchen. Die geschriebene Kurzform spricht sich „Berlo Brewhouse“. Bekannt ist die Brauerei wegen seiner Craft-Biere. Sie wurde auch bereits von der Jury der Berliner Meisterköche mit dem Titel Szenerestaurant des Jahres 2017 ausgezeichnet.

Das Ambiente im Schatten des U-Bahnhofs ist modern, das Gebäude besteht aus Schiffscontainern. Eine große Tafel präsentiert die Biere. Wer das Glück hat, auf eine eingearbeitete Servicekraft zu treffen, der bekommt Informationen zu Abkürzungen wie German IPA oder C4PO.

Die Speisekarte setzt vor allem auf vegetarische Gerichte, bietet aber auch Fleisch. Die Auswahl unterteilt sich in Gemüse, Beilagen, On Top, Fleisch und Saucen. Die Gäste wählen zwischen drei Menügrößen: Small für eine Person, bestehend aus einem Gemüse, einer Beilage und einem On Top (18 Euro); Medium (drei Personen, 49 Euro) und Large (fünf Personen, 84 Euro). Fleisch, darunter Rippchen, Schweinebauch, Rindernacken und ein Bürgermeisterstück kostet extra (7,50 Euro bis 46 Euro), ebenso die Saucen. Die Teller ähneln großen Tapas, Teilen ist erwünscht.

Die Qualität der Speisen ist weit über dem üblichen Biergartenniveau. So war die „Gurke Gin Tonic“ eine Köstlichkeit aus in Gin eingelegter Salatgurke mit Gurken-Wacholdergelee, Dillemulsion und Gurken-Granité. Auch die Fleischgerichte sind empfehlenswert. Der Schweinebauch vom Mangalitza Schwein war sehr zart, kernig im Geschmack und ein perfekter Begleiter zum eher herben German IPA-Bier.

BRLO BRWHOUSE, Schöneberger Straße 16, 10963 Berlin, Di–Fr: ab 17 Uhr, Sa–So: ab 12 Uhr, Montag Ruhetag. Biergarten: Mo.-So. ab 12 Uhr. Tel. 030-55577606