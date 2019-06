Lula am Markt besticht mit selbstgebackenem Brot

Sarah Sever ist die Chefin vom Café Lula am Markt am Breslauer Platz in Friedenau.

Im Café Lula am Markt in Friedenau gibt es leckeres Brot nach eigenen Rezepten. Besonders lecker: Markt-Frühstück und Sauerteig-Pizza.

Ein gutes Brot ist wichtig – und das bietet das „Lula am Markt“ in Friedenau. Täglich frisch kommt das Sauerteigbrot aus eigener Herstellung auf den Tisch. Gebacken wird nach eigenen Rezepten. Landbrot, Feigen-Walnussbrot oder Mediterranes Brot können auch an der Theke gekauft werden, für zu Hause.

Seit Anfang 2015 gibt es das Café und Restaurant inzwischen am Breslauer Platz in Friedenau – und es hat sich seither zum beliebten Treffpunkt für Anwohner entwickelt. Ein Besuch lohnt sich auch für Nicht-Friedenauer. Selbstgemacht sind zudem die Kuchen, mit denen die Betreiber Robert und Sarah Sever schon diverse Wettbewerbe gewonnen haben. Besonders beliebt: die hausgemachte fluffige Zimtrolle. Diese gibt es auch in einer zweiten Variante als Schwedenklassiker: eine zu einem Knoten geschlungene genannte Kanelbullar.

Markt-Frühstück und Sauerteig-Pizza

„Wir wollen hochwertige Lebensmittel in angenehmer Atmosphäre bieten“, erläutert Robert Sever das erfolgreiche Konzept. „Dabei bieten wir das Schönste und Beste aus vielen Ländern an.“ Beginnen könnte der Tag zum Beispiel mit einem Markt-Frühstück. Es besteht aus Rührei aus zwei Bio-Eiern, mit Tomate und Kräutern, hausgemachtem Humus, Avocado, Rosmarinschinken, Butter, hausgemachter Marmelade und Brotkorb (8,90 Euro).

Ab 12 Uhr werden Speisen aus dem Ofen angeboten, etwa Rote-Bete-Humus mit Kichererbsen, Olivenöl und Petersilie, serviert mit Schafskäse und geröstetem Brot (7,90 Euro). Oder Artischocken und gegrilltes Gemüse (vegan) mit Rucola und geröstetem Brot (6,50 Euro). Auch Pasta und Sauerteig-Pizza werden offeriert.

Neben dem Lula am Markt haben die Gastronomen 2018 ein größeres Restaurant mit lauschiger Terrasse eröffnet: das Lula Deli Deluxe.

Lula am Markt, Lauterstr. 14/15, Friedenau. Geöffnet Mo.–Fr., 8.30–24 Uhr, Sbd., 9 Uhr bis Mitternacht, So., 9–17 Uhr, Reservierung empfohlen Tel: 030/85 10 33 23.

Lula Deli & Grill, Tel. Öffnungszeiten: Mo.–So., 9-24 Uhr, 030/85 10 57 89.