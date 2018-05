Gal Ben-Moshe verzichtet auf Nominierung

Gal Ben-Moshe vom Restaurant "Glass" an der Uhlandstraße verzichtet auf seine Nominierung für den Titel des Berliner Meisterkochs 2018 von Berlin Partner. Die Nominierung sei für ihn zwar eine große Ehre, so der 32-Jährige, aus Respekt vor den Kollegen und aus Kollegialität bitte er aber darum, bei der Preisvergabe nicht berücksichtigt zu werden, so Ben-Moshe in einer Mitteilung seiner PR-Firma. "Ich bin stolz, in einem Atemzug mit so hervorragenden Köchen wie Daniel Achilles, Arne Anker, Alexander Koppe und Micha Schäfer genannt zu sein, und danke der Meisterköche-Jury und allen meinen Berliner Freunden und Gästen von ganzem Herzen", so der in Israel geborene Ben-Moshe.

Hintergrund ist die Schließung seines Restaurants. Dort hatte er die Renovierung abbrechen müssen, da die Vorstellungen des Vermieters und der Genehmigungsbehörden unvereinbar gewesen seien. Deshalb habe er sich entschieden, die bisherigen Räume zu verlassen. Man habe neue in der City West gefunden und werde dort bald mit dem Umbau und Ausbau beginnen. "Aus Respekt und Anerkennung für die Arbeit meiner Kollegen, die täglich am Herd schuften, halte ich es für fair, dass ich in der aktuellen Situation Platz mache und einer von ihnen den Ehrentitel "Berliner Meisterkoch 2018" erhält. Er danke der Jury ausdrücklich für die Nominierung und hoffe darauf, auch im kommenden Jahr am neuen Standort wieder zu den spannendsten Restaurants in Berlin zu zählen.