Villa Kellermann: "Easy und lecker" beim Morgenpost-Menü in Potsdam

Morgenpost-Menü Gourmet-Ausflug in die Villa Kellermann am Heiligen See

Potsdam. Morgenpost-Menüs feiern immer mal wieder eine Premiere, entweder kulinarisch oder weil ein Restaurant neu dabei ist. Das Morgenpost-Menü im September 2023 ist nicht nur eine Premiere, sondern eine Uraufführung. Eine Premiere, weil das Restaurant, das im September das Menü ausrichtet, noch nie dabei war. Eine Uraufführung, weil das Morgenpost-Menü zum ersten Mal Berlin verlässt. Ein Ausflug über den Tellerrand, der die Anfahrt in jedem Fall lohnt.

Die Rede ist von der Villa Kellermann in Potsdam am Ufer des Heiligen Sees, wo viel Berliner Prominenz residiert. Moderator Günther Jauch hatte das Gebäude aufwendig sanieren lassen und holte sich dann den Berliner Zweisternekoch Tim Raue als „kulinarischen Konzeptgeber“ mit an Bord. Raue hat die Villa Kellermann vor wenigen Monaten wieder verlassen, aber der Küchenchef Christopher Wecker, der von Anfang an die kulinarischen Geschicke am Heiligen See leitete und ein langjähriger Mitarbeiter von Raue war, führt das Konzept nahtlos weiter – mit eigenen Kreationen, die teils zwar die Handschrift des „Meisters“ erkennen lassen, aber doch auch einen eigenen Stil zeigen.

Der Auftakt in der Villa Kellermann: Tomatensalat mit Wassermelone, Burrata-Crème und Pssionsfrucht.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Los geht es mit einem Tomatensalat. Natürlich nicht so, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt. Zu den bunten Tomatensorten gesellt sich Wassermelone – „für die Frische“, so Wecker –, dazu ein leichtes Passionsfruchtdressing, Passionsfruchtgel, eine Burrata-Crème aus Brandenburger Burrata, abgerundet mit etwas Madagaskar-Pfeffer und Salz auf den Tomaten.

Dazu serviert Sommelier Michael Krasemann einen 2018er Riesling des Weinguts von Othegraven von der Saar, eine Spezialabfüllung für die Villa Kellermann, die es so nirgendwo sonst zu kaufen gibt. Noch etwas ist besonders an diesem Riesling: Er ist deutlich weniger säurehaltig als seine Artgenossen. Hier bringt er gelbe Früchte in die Nase, ist frisch, mit einer leichten zart-duftigen Süße – „feinherb“, wie das heute heißt, was ja auch besser klingt als „halbtrocken“.

Tomaten enthalten immer auch Säure, was Wecker hier geschickt mit der Süße von Wassermelone und Passionsfrucht auffängt. Für spannende Abwechslung sorgt Basilikum, der genau den richtigen Kick bringt, gefolgt von der Burrata mit ihrer salzigen Cremigkeit. Und immer wieder spielt die Passionsfrucht dazu im Hintergrund. Der Wein bekommt mehr Säure dazu, viel Zitrone und liefert so noch eine weitere Geschmackskomponente. Keine Frage: ein frischer Auftakt mit genau dem richtigen Momentum an belebender Säure im Spiel mit der Süße, um die Sinne zu wecken.

Die Kürbiscremesuppe mit Mandarine und geräuchterter Paprika wird beim Morgenpost-Menü September in der Villa Kellermann angegossen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Im September beginnt die Kürbiszeit, und so serviert der Küchenchef im zweiten Gang eine Suppe vom Hokkaido-Kürbis. Allerdings haben Sie so eine wahrscheinlich noch nie gegessen. Im Teller liegen adrette Einlagen, die „untergehen“, als Wecker die Suppe angießt. Dabei handelt es sich um geräucherte Paprika, in Himbeeressig eingelegt, dazu Mandarinenfilets und Mandarinenschale, die Suppe wurde mit Ingwer abgeschmeckt und mit etwas Orangenöl verfeinert. Dazu ein Rosato Merlot vom Weingut Omina aus dem Latium bei Rom aus dem Jahr 2013. Ein Wein, den man fast für einen Roten halten könnte, so dunkel ist er bereits. Auch er hat Restsüße, da ist feine Kirsche, viel Erdbeere, man könnte ihn fast für einen Likör halten, in jedem Fall ist er sehr süffig.

In der Kürbissuppe dominiert etwas die Orange, da ist angenehmes Salz, eine deutliche Schärfe am Gaumen. Die Einlagen bieten salzige Knusprigkeit und setzen wunderbare Akzente. Säure, Süße, Schärfe, das ist perfekt eingesetzt. Der Wein bekommt dazu einen alkoholischen Turbo, jetzt ist dieser Likör-Akzent noch deutlicher zu spüren. Die Erdbeere tritt in den Nachhall zurück, da ist mehr Säure und mehr Tiefe. Das gilt im Zusammenspiel auch für die Suppe.

Scholle mit Blumenkohl, chnittlauch und Nussbutterschaum ist der dritte Gang in der Villa Kellermann.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Mit Fisch geht es weiter, genauer gesagt mit Scholle mit Blumenkohl, Schnittlauch und Nussbutterschaum. Die Scholle hat Wecker mehliert und angebraten, „damit sie einen schönen Geschmack hat“. Die Idee dahinter ist, das Gericht „Blumenkohl polnisch“ aufzugreifen. Deshalb gibt es ein Blumenkohlpüree, daneben angebratenen Blumenkohl mit Butterbröseln und einen Nussbutterschaum. „Auf den ersten Blick simpel, aber lecker“, sagt Wecker schmunzelnd.

Dazu kommt ein Slowine, ein Sauvignon Blanc aus dem Jahr 2021 aus Südafrika. Ein Wein, mit dem man Gutes tut, 10 Cent pro Flasche gehen an einen Fonds zum Schutz der Natur in Südafrika. Das Land am untersten Zipfel des Kontinents spürt man schon in der Nase, da ist Hitze, Mineralik, auf der Zunge feine Säure und eine schöne Frucht, die sich den klassischen Einordnungsversuchen etwas entzieht.

Was die Scholle angeht: „Lecker“ ist ja ein Wort, das bei allen Restaurantkritikern auf dem Index steht, weil es zu allgemein ist und im Grunde nichts aussagt. Tatsächlich drängt sich der Begriff hier auf, sie ist zart mit intensivem Duft, cremig, dazu kommen die Blumenkohlaromen mit ihren Röstnoten, das ist fein und sahnig zugleich, hat auch Biss. Man kann gar nicht aufhören, so viel Spaß macht der Gang, den Wecker neu entwickelt hat und der sich demnächst auch auf der Karte finden wird. Der Wein bringt jetzt ebenfalls Cremigkeit dazu, die Mineralik kommt nach vorne, das ist kreidig, sahnig, mit einem Hauch Säure. Auch hier zeigt sich wieder, wie perfekt Wecker Texturen und Aromen kombinieren kann.

Der Hauptgang beim Morgenpost-Menü in der Villa Kellermann: Geschmortes Kalb mit Topinambur Salat Haselnuss und Pilzen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das zeigt er auch im Hauptgang. Wecker bringt geschmortes Kalb mit Topinambur-Salat, Haselnuss und Pilzen. Dabei handelt es sich um Kalbsnacken, der 14 Stunden bei 82 Grad sous vide gegart und so butterweich wird. Die Topinambur wird in Zitronensirup eingelegt, dazu kommen selbst gemachte Rosinen, Vogelmiere und eine Pilzrahmsoße aus Champignons, Buchenpilzen und getrockneten Pfifferlingen.

Dazu ein Côtes du Rhône, ein 2021er Chateau de Saint Cosme aus der Syrah-Traube. Der ist wunderbar kirschig, fruchtig, aber auch mit viel Holz in der Hinterhand, da er im Barrique ausgebaut wurde.

Das Kalb können Sie mit Gabel schneiden, so zart ist es – und wieder perfekt ausbalanciert zwischen salzig und süß. Und wieder mit deutlicher Schärfe am Gaumen, ein Raue-Element, das sich hier wiederfindet. Die Topinambur ist süß und erdig, knusprig außerdem, bringt aber auch frische Säure mit. Die Creme hat ganz viel Haselnuss und Süße. Fleischig, cremig, knusprig, erneut sind alle Texturen vertreten, die das Gericht abwechslungsreich machen. Die Pilze steigern das Umami, und alle Komponenten ergänzen sich wieder perfekt.

Der Wein bringt dazu mehr Frucht, peppt die Schärfe noch etwas auf, das Holz gleitet in den Hintergrund.

Zurück in die 1970-er: „Heiße Liebe“ mit Himbeeren, Vanille und weißer Schokolade

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Beim Dessert macht Wecker eine Volte zurück in die 1970er-Jahre. „Heiße Liebe“, da werden Kindheitserinnerungen wach. Dabei handelt es sich um ein weißes Schokoladenmousse, darauf ein Vanille-Baiser, frische Himbeeren und in der Mitte ein Vanilleeis. Dazu kommt Zitronenverbene, einmal als Kraut, einmal als Öl. Und schließlich oben drüber ein warmes Himbeer-Ragout. Ja, das weckt Erinnerungen mit der Süße des Eises, dem Fruchtigen der Himbeere, das ist Wohlfühlen pur.

Begleitet wird das Dessert von einer Beerenauslese Umathum 2021 aus dem österreichischen Burgenland. Die ist fruchtig, beerig, herrlich süß und mit ausgeprägten Honignoten, bewahrt sich aber auch die Säure, die der Wein dann im Zusammenspiel mit der „Heißen Liebe“ ausspielt, hier kommt mehr Zitrone zum Tragen, wieder ein tolles Zusammenspiel in einem herausragenden Morgenpost-Menü im September, das den Weg nach Potsdam allemal lohnt.

So können Sie das Morgenpost-Menü in der Villa Kellermann reservieren:

Fünf Gänge, fünf Weine und eine Kaffeespezialität nach Wahl gibt es vom 1. bis zum 30. September Mittwoch bis Sonntag ab 18 Uhr (späteste Reservierung 20.15 Uhr) für 79,90 Euro pro Person in der Villa Kellermann, Mangerstraße 34, 14467 Potsdam. Reservierung unter Tel. 0331 / 20 04 65 40 oder per Mail: info@villakellermann.de und nur so lange die Plätze reichen.