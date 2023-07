Diese fünf Gänge gibt es beim Morgenpost-Menü im August 2023

Das Team des Restaurants am Steinplatz: Vincent Weihmann, Upama Karki, Diego Montero, Trifon Radev, Enis Ordanuc, Mary Paz Rocha, Oliver Fritz. In der Mitte: Sebastian Jaroljmek.

Berlin. Es ist ein abrupter Wechsel: Draußen am Steinplatz tobt der Verkehr, lärmen Busse, Autos und Lkw die Hardenbergstraße entlang. Im Innenhof des Hotels am Steinplatz spielt dagegen nur leise Musik. Hier, und natürlich im Restaurant des Hotels, findet das Morgenpost-Menü im August statt, zu dem Küchenchef Oliver Fritz fünf Gänge kreiert und F&B-Manager Sebastian Jaroljmek passende Weine ausgewählt hat.

1. Gang des Morgenpost-Menüs: Wels, Kirsche, Olive.

„Heimatküche“ heißt das Konzept des Küchenchefs und bezeichnet regionale Zutaten, nach Saison ausgewählt. Er startet mit Wels / Kirsche / Olive und erklärt: „Den Wels haben wir dünn aufgeschnitten, kurz abflambiert und ein Sardinengarum gemacht, in dem er kurz mariniert wird.“ Dazu kommt Basilikum. Getoppt wird das Ganze von einem Kirschsalat mit gerösteten Brot-Croutons, eingelegten Perlzwiebeln und gemischt mit ein paar Oliven. Wer sich einen Augenblick Zeit nimmt, um das Ganze optisch auf sich wirken zu lassen, wird sehen, mit welcher Akkuratesse Kirschen und Oliven entsteint und geschnitten worden sind – immer ein gutes Zeichen, weil es die Liebe zum Detail und den Respekt vor dem Produkt zeigt, die in einer guten Küche herrschen.

Morgenpost-Menü am Steinplatz: Der Winzer kommt an zwei Abenden vorbei

Der Wels besticht sofort durch seine kräftigen Grillaromen, die Oliven steuern Erdigkeit bei, das ist ein klares, frisches Aromenbild, getoppt von der süßen Frucht der Kirsche, die einen interessanten Kontrapunkt beisteuert. Ein Gang, der zunächst einfach wirkt, es aber klar in sich hat. Dazu kommen noch Crunch von der Zwiebel, etwas Schärfe, etwas Säure. So wünscht man sich das.

Vincent Weihmann vom Service bringt dazu den Wein, einen 2021er Chardonnay und Weißer Burgunder vom Weingut Peth Wetz aus Bernsheim in Rheinhessen, das vier der Weine des Abends beisteuert. Christian Wetz wird am 4. und 5. August selbst mit dabei sein und seine Weine vorstellen. Hier kombiniert er zwei Rebsorten aus dem Burgund. In der Nase präsentiert sich der Wein mit Vanille, etwas Butter, aber auch Banane und gelber Frucht, Die findet sich dann auch am Gaumen wieder, gestützt von etwas Mineralik. Zum Gang passt die Cuvée perfekt, sie bringt erst etwas mehr Säure hinzu, dann aber viel Süße und Samt, die gelbe Frucht kommt jetzt noch stärker hervor.

Aus Erbsen entsteht im zweiten Gang ein „Peasto“

2. Gang: Ziegenkäse, Peasto, Edbeere.

Ziegenkäse / Peasto / Erdbeere heißt der zweite Gang. Der Käse wurde mit Knoblauch, Thymian, Rosmarin und Olivenöl eingelegt und kurz abgeflämmt, darunter ein Art Erbsenpüree mit Olivenöl – daher die Bezeichnung „Peasto“ statt Pesto (Pea ist die englische Bezeichnung für Erbse) –, abgeflämmte Erbsen kommen hinzu und Erdbeeren, die mit Salz fermentiert wurden und dann mit Olivenöl hochgezogen. Das Krautige ist Erbsenkresse.

Die Kresse hat es in sich, denn sie steckt so voller Erbsengeschmack, wie man ihn lange nicht mehr auf der Zunge hatte – beim Autoren dieser Zeilen zumindest seit der Kindheit nicht mehr. Der Gang ist herrlich abgeschmeckt, auch hier gibt es Grillaroma, dieses Mal vom Ziegenkäse, die knackig grünen Töne der Erbsen und die Erdbeere, deren süße Aromatik wie eine Sommerbrise vorbei weht. Das ist schon hoch entwickelte Küchenkunst mit etwas Abstraktion jenseits des Gegenständlichen. Die Erdbeere ist tatsächlich ein Muss hierin, der Farbtupfer, der dafür sorgt, dass der Teller nicht zu einem grünen Einerlei wird.

Als Wein gibt es einen Claire Red Rosé von 2021, eine Rotwein-Cuvée vor allem aus Cabernet Sauvignon, gefolgt von Merlot, Malbec, Petit Verdot, Carménère und Cabernet Franc. Diese Mischung bringt üppige Johannisbeere in die Nase und auf die Zunge, das hat schon fast was von einem Kir. Zum Gericht liefert er Spritzigkeit, lockert das ganze Cremige noch einmal auf, sorgt mit seiner frischen Säure für Lebendigkeit und hält gut gegen das Gericht mit seiner Üppigkeit.

Ein Tomatensorbet als kleine Auflockerung

3. Gang: Tomate, Basilikum, Staudensellerie.

Eine „kleine Auflockerung“ bringt Fritz für den dritten Gang, benannt mit „Tomate / Basilikum / Staudensellerie“. „Das ist ein Tomatensorbet“, erklärt der Küchenchef, das Pulver obenauf sind die getrockneten Häute der Tomaten, „damit wir nix wegschmeißen“. Das Innere der Tomaten wird abgehangen und zu dem weißen Schaum verarbeitet. „Unten drunter ist süß eingelegter Staudensellerie, den haben wir zehnmal blanchiert und dann in einen leichten Läuterzucker eingelegt.“

Der erste Bissen zündet direkt ein Feuerwerk. Das Ganze ist sehr luftig, ätherisch fast, ganz leicht und intensiv tomatig, wie ein geschmacksintensives salziges Wölkchen. Der Sellerie rundet das mit seiner Süße und den grünen Noten, gibt noch einmal Crunch dazu, damit man auch was zu Kauen hat. Dazu kommt noch eine feine Schärfe, die ein wenig in die Zunge beißt und einen daran erinnert, dass das hier kein Kinderteller ist, sondern ein absolut ernstzunehmender Fine-Dining-Gang für echte Kenner.

Dazu kommt ein 2011er Riesling-Sekt vom VDP-Weingut Baron Knyphausen aus Eltville im Rheingau. Der Sekt selbst liegt ein halbes Jahr auf der Hefe. In der Nase und am Gaumen klingt Apfel durch, dazu hat er wunderbare Brioche-Noten, ist reich und üppig. Zum Tomatensorbet gewinnt er sogar noch an Größe, ist hefig, tief, dunkel, voller Versprechen, das ist kein fratziger flacher Sekt, sondern wirklich überragend. Hier merkt man wieder die Sekt-Expertise des Teams vom Steinplatz, das seit Jahren das Motto pflegt: „Macht Sekt wieder groß“. Mit solchen Gewächsen ist das wirklich kein Problem, denn es gibt inzwischen viele deutsche Winzersekte, die einem Champagner lässig den Rang ablaufen.

Ein Hähnchen wie ein Cevapcici im Hauptgang

4. Gang: Prignitzer Maishähnchen, Gurke, Dill, Zucchini.

Weiter also zum Hauptgang. Prignitzer Maishähnchen / Gurke / Dill / Zucchini lautet die Beschreibung auf der Menükarte. „Eigentlich haben wir eine Bulette gemacht“, sagt Fritz lächelnd. „Wie so ein Cevapcici“, ergänzt er noch. Tatsächlich wurde das Hühnchen durchgelassen und mit Shiitake-Pilze und etwas Knoblauch abgeschmeckt, aus der Karkasse entstand der Jus, durch den wird dieser „Cevapcici“ dann durchgezogen und damit glasiert. Dazu zweierlei Arten von Zucchini, einmal „nur richtig hart geröstet“, so Fritz, und dann mit Olivenöl gemixt, abgeschmeckt mit frisch gehacktem Bohnenkraut und geschwärztem Zitronensaft, und einmal als „Zoodles“, also lange feine Nudeln, die mariniert und mit fermentiertem Honig versehen wurden. Außerdem noch eingelegte Gürkchen, aber „ganz minimal“ und etwas Togarashi obendrauf, eine japanische Gewürzmischung aus Mandarinenschale, Chili, Paprika, Zitronenmyrte, Pfeffer und Ingwer.

Das ist wieder mal ein wahrer Augenöffner. Wir haben knackige Schärfe und Säure, aufgefangen von der Zucchini, das ist alles sehr cremig und schlotzig. Keine Angst vor der Schärfe, die hallt nicht lange nach und sorgt auch nicht für ein verbranntes Gefühl im Mund. Der Wein ist ein ungefilterter Chardonnay aus dem Jahr 2022. Der liege etwa zehn Monate im Eichenfass, wie Weihmann erklärt, und werde jede Woche umgerührt. „Batonnage“ nennt das der Fachmann, der Begriff kommt von dem „Baton“, dem Stock, der dafür verwendet wird. Zudem wird er immer wieder angestochen, um die Selbsttrübung zu verhindern, sodass er ungefiltert abgefüllt werden kann.

Die unkonventionelle Kelterung merkt man dem Wein an, das ist ein rauer Geselle in Seidenklamotten, der erst mit Vanille in der Nase lockt um sich dann im Mund doch etwas sperrig zu gerieren. Zu dem Gang mit seinen kräftigen Aromatiken spielt er aber seinen großen Trumpf aus, er zeigt jetzt wahre Größe und Stand, benimmt sich sehr erwachsen und lässt Muskeln spielen. Ein wenig erinnert er – der zugegeben etwas weit hergeholte Vergleich mag verziehen werden – an die so luxuriös wirkende Audrey Hepburn und ihren derben Ausruf in dem Film „My Fair Lady“ beim Pferderennen. In jedem Fall ein Gang und ein Wein, die zu Gesprächen anregen.

Ein nachgemachter Whisky Sour als Dessert

5. Gang: Meringue, Zitrone, Mais.

Nun also das Dessert: Meringue / Zitrone / Mais. Dabei handelt es sich um eine Zitronenkugel mit einem Maisboden, Orangeat und wenig weißer Schokolade. Obendrauf ein abgeflämmtes Baiser, auch Meringue genannt. „Die Idee war eigentlich, einen Whisky Sour nachzumachen“, sagt Fritz. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit damit, das Ganze zu bewundern, die Meringue macht sich sonst davon. Die Komposition ist süß und karamellig, die Kugel hat Crunch, dazu kommt viel Orange, alles fein abgestimmt, nicht zu süß, nicht zu bitter, nicht zu sauer, eine runde Sache, ganz wie die Zitronenkugel.

Weihmann bringt dazu einen 2022er Sauvignon Blanc. Der Winzer bestehe drauf, dass der Wein vor allem nach Melone und Ananas schmecke, „aber ich verstehe auch jeden der Stachelbeere sagt“. Das ist gut, denn tatsächlich ist die Stachelbeere eigentlich ziemlich vordergründig, nur wer sich konzentriert, ist auch bei Melone und Ananas dabei. Zum Dessert bringt er eine tolle Frische, hebt die Orange noch einmal duftig in die Nase ist richtig voll und gut und spielt mit seiner erfrischenden Säure. Ein herrlicher Abschluss für dieses sommerliche und anspruchsvolle Morgenpost-Menü im Hotel am Steinplatz.

So können Sie das Morgenpost-Menü im August reservieren:

Fünf Gänge, fünf Weine (auch alkoholfreie Begleitung möglich) und eine Kaffeespezialität nach Wahl gibt es vom 1. bis 31. August, Di.-Sbd. ab 18 Uhr für 79,90 Euro pro Person im Hotel und Restaurant am Steinplatz, Steinplatz 4, 10623 Berlin. Reservierung: Tel. 55 44 44 70 53 oder Mail: restaurant.steinplatz@hotelsteinplatz.com und nur so lange die Plätze reichen. Special für Morgenpost-Menü-Gäste: 149 Euro für eine Nacht für zwei Personen inkl. Frühstück. Reservierung unter Tel.: 55 44 44 63 00.

Hinweis in eigener Sache: Ab dem kommenden Morgenpost-Menü erscheint der Artikel immer bereits am vorletzten Sonnabend des Monats, in diesem Fall am 19. August.