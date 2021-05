Morgenpost-Menü wieder vor Ort im „Weingrün“

Seit dem 2. November war die Gastronomie geschlossen, konnte man die Kreationen der Küchenchefs nur zu Hause genießen. Dank der sinkenden Inzidenzen und der vorsichtigen Lockerungen, die der Berliner Senat beschlossen hat , kann man ab morgen wieder Essen bei den Restaurants genießen. Die Innenräume bleiben noch gesperrt, aber zumindest die Außenbereiche dürfen wieder öffnen. Auch das Morgenpost-Menü Mai, das von der „Rôtisserie Weingrün“ in Mitte ausgerichtet wird, können Sie ab Freitag direkt wieder vor Ort genießen – nicht im Restaurant selbst, aber auf der Terrasse davor. Herbert Beltle und sein Team servieren im ersten Gang Scampi-Gemüseterrine mit Frankfurter Grüner Soße und einer Scheibe hausgemachter Erbsenbrioche. Die Terrine enthält neben Scampi Sellerie, Blumenkohl, Lauch und ist von der Karotte ummantelt, ein Rezept aus dem Sternerestaurant „Tantris“, wie Beltle verrät. Dazu gibt es einen Chardonnay. Alle Weine des Vier-Gänge-Menüs kommen vom Weingut Horcher.

Es folgt eine Spargelcremesuppe mit Lachsklößchen, die fein-sahnig und mild daherkommt, abgerundet von den zarten Bitternoten des Spargels und den schmelzenden Klößchen, die nur aus Lachs und Sahne bestehen. Der Wein dazu ist ein Sauvignon Blanc. Als Hauptgang gibt es ein ganzes Stubenküken, also ein junges Huhn, gefüllt mit Trüffeln, Geflügelleber und Brot, begleitet von „Omas Karottengemüse“, blanchierten und mit Butter und Zucker glacierten Karotten und einem Essig-Butter-Jus. Dazu gibt es als Wein einen Merlot. Das Dessert bleibt üppig: Erdbeeren mit Waldmeister-Tiramisu und Pistazien-Biskuit, ein frühsommerlicher Abschluss, begleitet von einem Glas Trockenbeerenauslese.

So können Sie das Morgenpost-Menü reservieren oder bestellen:

Vier Gänge und vier Weine gibt es noch bis zum 31. Mai 2021 für 68 Euro pro Person täglich ab 16 Uhr auf der Terrasse der „Rôtisserie Weingrün“, Gertraudenstraße 10-12, 10178 Berlin. Nötig ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test oder ein Nachweis über eine Genesung oder eine vollständige Impfung. Kontaktdatenerfassung über Formular oder QR-Code. Auch eine Bestellung zur Lieferung oder Abholung ist zum gleichen Preis weiterhin möglich. Bei Bestellung zur Lieferung eine Flasche Wein pro Menü gratis (Horcher Silber 2018 Riesling „Lagenspiel“ oder Horcher Silber 2017 Chardonnay). Bestellung zur Lieferung am Folgetag. Lieferung innerhalb Berlins Mi. bis So. zwischen 14 und 18 Uhr. Abholung Mi. bis So., 16 bis 20 Uhr. Abholer bekommen pro Bestellung zusätzlich eine Flasche Horcher 2018 Merlot gratis. Tischreservierung oder Bestellungen von 14 bis 20 Uhr unter Tel. 20 62 19 00, außerhalb dieser Zeiten Anrufbeantworter, oder Mail an info@rotisserie-weingruen.de.

