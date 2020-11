Tim Raue – jetzt erst recht

Zwei Sterne für zu Hause, keine Kompromisse, dieses Mal wirklich. Oder wie der Küchenchef selbst es in seiner unvergleichlichen Art ausdrückt: „Tim Raue in die Fresse“. Nach einer kulinarischen Weltreise im November besinnt sich der Berliner beim Morgenpost-Menü Spezial im Dezember auf das, was er am besten kann. Asiatisch inspirierte Küche auf höchstem Niveau in Handwerk und Produktqualität – und natürlich mit ordentlich Schärfe. „Da kommt Wucht, das ist nicht zurückhaltend“, sagt Raue. Also genau die Küche, die ihn über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus berühmt gemacht hat. Mit ihrem Lieferservice „Fuh Kin Great“ haben Tim Raue und seine Geschäftspartnerin Marie-Anne Raue die besten Voraussetzungen für Restaurantgenuss in den eigenen vier Wänden geschaffen und gehen deshalb mit einem exklusiven Angebot für Morgenpost-Leser in die zweite Runde. Mehr Sterneküche zu Hause geht nicht, außer Sie sind selbst Sternekoch. Alle Gänge fanden sich in der Vergangenheit auf der Karte im „Restaurant Tim Raue“ an der Rudi-Dutschke-Straße in Kreuzberg, das in dieser Woche vom „Gault&Millau“ zum wiederholten Male mit 19,5 Punkten ausgezeichnet wurde und damit die höchste Wertung der Stadt verteidigt hat.

Pomelo, Crevettes Rosé und Kaffir-Limette im ersten Gang des Morgenpost-MEnüs Spezial.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

„Große Küche, großes Schmecken“, sagt Raue und legt direkt los, den Beweis für diese Behauptung mit dem ersten Gang anzutreten: Pomelo, Crevettes Rosé und Kaffir-Limette. Dahinter verbirgt sich die Interpretation eines thailändischen Tam-som-o-Salats. In der Raue-Version neben Pomelo mit Kopfsalat, süß-sauren roten Zwiebeln, in Currypaste gerösteten Cashewkernen, Minze, Koriander und Crevettes Rosé. Die französischen Garnelen sind knackig und von einem feinen, zurückhaltenden Krustentieraroma. Ein Dressing aus Sambal Manis gibt hier direkt die Schärferichtung vor, in die es gehen soll. Dank der Vielschichtigkeit aller Aromen – Frische von Limette und Koriander, Säure der Pomelo und süße Nussigkeit der Cashews –, die sich wellenartig auf der Zunge abwechseln, bleibt der Teller aber dennoch jederzeit im Gleichgewicht. Zum Anrichten zuerst den Salat in eine Schale geben und mit dem Dressing marinieren. Den Joghurt in einigen Tupfern drapieren und mit dem Cashew-Crunch bestreuen.

Aomori Lachs, Tomaten, Kim Chi und Sansho Pfeffer.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Ganz leicht falle es ihm nicht, seine Aromenkunstwerke für den Lieferservice loszulassen, gibt Tim Raue zu. Die größte Herausforderung für den Perfektionisten: Die Gerichte so zu präparieren, dass sie auch zu Hause mit wenigen Handgriffen, aber ohne Qualitätsverlust auf den Teller gebracht werden können. Damit alle Gänge wie beim Profi schmecken und insta-gramtauglich aussehen, wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive Foto frei Haus mitgeliefert. Beim zweiten Gang beispielsweise – Aomori Lachs, Tomaten, Kim Chi und Sansho Pfeffer – muss der in Orangenöl vorgegarte Fisch bei exakt 50 Grad Umluft für zehn Minuten erwärmt werden. „Nicht 40, nicht 60 – und lassen Sie sich Zeit“, mahnt Raue. Erst dann wird er in einem tiefen Teller auf den gelben Tomaten platziert und mit dem im Wasserbad erwärmten Kim-Chi-Sud aufgegossen. Ist das geschafft, wartet als Belohnung eine butterweiche Textur, die den Lachs schon beim ersten Anstupsen mit der Gabel zerfallen lässt. Ebenso sanft verhält sich der Lachs beim ersten Bissen am Gaumen, bis sich von hinten langsam die Schärfe anschleicht, die dem Aomori, der japanischen Chilivariante zu Piment d’Espelette, und einzelnen Sansho-Pfefferbeeren geschuldet ist. Die Tomaten wurden für den Sud entsaftet und mit Kim Chi aufgekocht, was in Kombination mit dem Salat das volle süß-bittere Aroma des Gemüses herauskitzelt, das bei Supermarktware häufig in Vergessenheit gerät.

Geschmortes Kalb in einer Kamebishi-Sojasoßenjus mit Jalapeño-Chili und geröstetem schwarzen Quinoa.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Weiter geht es mit geschmortem Kalb in einer Kamebishi-Sojasoßenjus mit Jalapeño-Chili und geröstetem schwarzen Quinoa oben auf. Dazu Erbsenpüree und ein Salat von Erbsen, Sojasprossen, Ingwer, Shiso, Zuckerschoten und Apfel. Der Teller ist mit seinem satten Grün und warmen Braun schon optisch eine Ansage. Eine visualisierte Versprechung von dem, was sich einige Augenblicke später auf dem Gaumen abspielen wird. „Das Messer brauchen Sie hier gar nicht“, sagt Tim Raue. Und natürlich soll er Recht behalten. Das Fleisch ist von so samtiger Textur, das seine intensive Würze, die von der Jus noch einmal potenziert wird, dann fast überrascht. Die Bitternoten des Quinoa, die frische Fruchtigkeit des Salats und das satt erbsige Püree, das von einer reichlichen Portion Butter getragen wird, geben dem Ganzen einen komplexen Rahmen. Die Zubereitung ist hier mit zehn Minuten im Wasserbad und anschließendem Anrichten auf dem Teller erfreulich unkompliziert.

Macadmia-Nougat, Quitten-Safran-Kompott und Passionsfrucht-Soße.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Nach der Wucht des Hauptgangs lohnt es sich, vor dem Dessert eine kurze Pause zum Durchatmen und Nachschmecken einzulegen. Denn auch im abschließenden Gang werden die Geschmacksnerven nicht geschont. Mit nussigem Macadamia-Nougat, fein säuerlich-süßem Quitten-Safran-Kompott und einer Soße aus Passionsfrucht gibt das „Restaurant Tim Raue“ noch einmal alles. Das Dessert ist so angerichtet, dass es den Transport optimal übersteht und direkt aus der Schale gegessen werden kann. Mit dem Löffel am besten direkt hinein, quer durch alle Texturen und Geschmäcker, so dass der Abschluss auf der Zunge seine volle Vielseitigkeit entfaltet. Cremig und knusprig, sauer und fruchtig, süß und bitter – hier passiert alles zur gleichen Zeit. Schwarzer Madagaskarpfeffer mit Noten von Zimt und Nelke sorgt dazu für einen Hauch von weihnachtlicher Gewürzwelt. „Eine pure Kaloriensünde“, sagt Tim Raue. Aber das sollten Sie sich gönnen. Gerade jetzt.

So können Sie das Morgenpost-Menü Spezial von Tim Raue reservieren

Vier Gänge gibt es vom 1. bis zum 23. Dezember jeweils Dienstag bis Sonnabend für 68 Euro pro Person. Bestellung und Bezahlung ausschließlich über www.tim-raue.com ,

Abholung im „Restaurant Tim Raue“, Rudi-Dutschke-Straße 26, 10969 Berlin von 11 bis 16 Uhr, Lieferung im Umkreis von 21 Kilometern des Restaurants von 11 bis 18 Uhr. Das Angebot ist auf 100 Menüs pro Tag beschränkt.